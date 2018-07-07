Сергей Собянин приехал на Никольскую улицу перед матчем Россия-Хорватия

На время чемпионата мира по футбола она стала неофициальной фан-зоной. Как отмечает РБК, мэр Москвы стал первым из высокопоставленных чиновников, кто прошелся по Никольской среди фанатов. Ранее сегодня Мосгоризбирком официально отказал в регистрации кандидатами в мэры более 20 претендентам, включая бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Муниципальный фильтр прошли только пять человек, в том числе Сергей Собянин.