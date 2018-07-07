Сергей Собянин приехал на Никольскую улицу перед матчем Россия-Хорватия
На время чемпионата мира по футбола она стала неофициальной фан-зоной. Как отмечает РБК, мэр Москвы стал первым из высокопоставленных чиновников, кто прошелся по Никольской среди фанатов. Ранее сегодня Мосгоризбирком официально отказал в регистрации кандидатами в мэры более 20 претендентам, включая бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Муниципальный фильтр прошли только пять человек, в том числе Сергей Собянин.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 07 июля 2018 | 19:35
Какая дешевая пиар-акция.
sanisan 07 июля 2018 | 20:03
Хорошо, что у нас мэр Москвы - Собянин, а никто иной.
greeg1 07 июля 2018 | 19:36
А у Собянина кортеж на Никольской полностью уместился или только половина?
zolingen 07 июля 2018 | 19:52
Приехал на оленях?
ura_123 07 июля 2018 | 20:01
zolingen: С мигалками )))
filipp14262 07 июля 2018 | 19:53
Как приехал, так и уедет.
anemon 07 июля 2018 | 19:56
Освистать не нашлось смельчаков?
nebudbydlom 07 июля 2018 | 19:57
Наверное, решил, что девушки перепутают его с иностранцем и таки-дадут....
ura_123 07 июля 2018 | 19:59
На чартерном метро или троллейбусе? Вон,президент Хорватии не постеснялась на чартере прилететь...
liquidsky__ 07 июля 2018 | 20:03
ura_123: Не не постеснялась, а не полагается ей президентский самолет, всю страну один Цукер может купить за половину акций фб.
ura_123 07 июля 2018 | 20:08
liquidsky__: А также Цукерберг сможет прикупить и большую часть рассеюшки,не так ли?
liquidsky__ 07 июля 2018 | 20:11
ura_123: Ну разве что полоску земли на границе с окраиной.
ymnikymnik 07 июля 2018 | 20:05
Сенцасия, сенцасия барин приехал к холопом
srk2658lu 07 июля 2018 | 20:15
Ремчуков наверное посоветовал попиариться таким необычным способом.
Он у него начальник избирательного штаба.
ly4_sveta 07 июля 2018 | 20:37
Среди фанатов? Среди которых каждый второй гэбэшник,
охранник, росгвардеец, мент и пр. опричнина, переодетая в
фанатский прикид. Уж, ехал бы сразу в Сочи втихаря, а не
пиарился.