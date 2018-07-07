Северная Корея недовольна переговорами с госсекретарем США

Вопреки ожиданиям Майк Помпео не смог встретиться с главой республики.

Первыми об итогах третьего за последние месяцы визита Помпео в Пхеньян рассказали в Госдепартаменте. Стороны говорили о важности достижения полной денуклеаризации и создания гарантий для сохранения северокорейского режима.

Переговоры состояли из двух раундов. США в частности подняли вопрос о возвращении останков американских солдат, погибших во время корейской войны. Но с Ким Чен Ыном, которому госсекретарь привез письмо от Трампа и диск с музыкой, встречи не было.

Перед вылетом в Токио Помпео подчеркнул, что остался доволен визитом. Стороны добились прогресса по каждому вопросу, подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Официальный Пхеньян между тем итогами разочарован. Как заявили в МИД, позиция Вашингтона относительно ядерного разоружения заслуживает сожаления. КНДР призывает к поэтапным обоюдным действиям.

Визит Помпео состоялся после ряда публикаций о том, что Пхеньян обманывает мировое сообщество и США и продолжает развивать свою ядерную программу на секретных объектах.