Северная Корея недовольна переговорами с госсекретарем США
Вопреки ожиданиям Майк Помпео не смог встретиться с главой республики.
Первыми об итогах третьего за последние месяцы визита Помпео в Пхеньян рассказали в Госдепартаменте. Стороны говорили о важности достижения полной денуклеаризации и создания гарантий для сохранения северокорейского режима.
Переговоры состояли из двух раундов. США в частности подняли вопрос о возвращении останков американских солдат, погибших во время корейской войны. Но с Ким Чен Ыном, которому госсекретарь привез письмо от Трампа и диск с музыкой, встречи не было.
Перед вылетом в Токио Помпео подчеркнул, что остался доволен визитом. Стороны добились прогресса по каждому вопросу, подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Официальный Пхеньян между тем итогами разочарован. Как заявили в МИД, позиция Вашингтона относительно ядерного разоружения заслуживает сожаления. КНДР призывает к поэтапным обоюдным действиям.
Визит Помпео состоялся после ряда публикаций о том, что Пхеньян обманывает мировое сообщество и США и продолжает развивать свою ядерную программу на секретных объектах.
Комментарии9
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max3446 07 июля 2018 | 19:27
Американские «Джавелины» не стреляют и смертельно опасны для «всушников» (ДОКУМЕНТ)
Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации, скан-копия соответствующего письма главы украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева опубликована в блоге diana-mihailova, который, в частности, посвящен украинскому оружию.
«Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», — говорится в копии письма Коростелева главе совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову.
Руководитель «Луча» не рекомендует применять Javelin в боевых условиях, поскольку двигатели комплексов нуждаются в дополнительной проверке, иначе это может привести к гибели военнослужащих.
а каклы так молились на эти джавелины, всю галактику с ними хотели захватить, а оно вон как, пендосы снова обманули, толкнули списанное по цене нового. Недаром еще Бисмарк говорил, что договора с пендостаном не стоят и той бумаги, на которой они написаны
fig_vvam 07 июля 2018 | 19:48
max3446: маня,
эта фальшивка ФСБ уже разоблачена, а ты все разбрасываешь это дерьмо по сайтам.
названный тобой блог это просто бот ФСБ.
Кстати, Су-57 списан окончательно как неэффективный и малопригодный для полетов.
max3446 07 июля 2018 | 20:35
fig_vvam: заявило турчинова, лицо куриная гузка? Бу га га, нашли источник информации. и да, ссылки на Су 57
fig_vvam 07 июля 2018 | 19:52
max3446: «Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ, скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Пресс-служба СНБО заявляет, что письмо с таким содержанием никогда не поступало в Аппарат СНБО и никогда не подписывалось генеральным конструктором ГК «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч». Это письмо — демонстрация попыток российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом», — заявили в СНБО.
Не подавись своим дерьмом, голубок. А то ведь сдохнешь,
кого тут трахать будут??
banyi2 07 июля 2018 | 19:27
Интересно а кто на что рассчитывал? )))
fresh_breeze 07 июля 2018 | 19:29
Странно, что они этого цээрушника вообще к себе пустили.
banyi2 07 июля 2018 | 19:30
Чистый бизнес, ничего личного) А даю, ты даёшь это, вот и всё ) Если есть силёнки - то отберу с потерями своими, если нет силёнок - то о чём говорить? )
koshkaedu 07 июля 2018 | 19:50
Ничего, так же было у Рейгана с Горбачёвым. А потом СССР - бай, бай.
zolingen 07 июля 2018 | 20:01
Не довольны, пусть выпьют яду. У наших запас, если что