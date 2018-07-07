Столичный избирком отказал в регистрации на выборы мэра политику Дмитрию Гудкову

Ему не удалось пройти муниципальный фильтр. Ранее в эфире «Эха» он говорил, что его не пустили по распоряжению московского мэра.

«Реальную оппозицию Собянин не пустил на выборы. Причем очевидно, что список Гудкова на муниципальных выборах получил 267 мест – это в пять раз больше, чем все оппозиционные кандидаты, я имею в виду от парламентской оппозиции вместе взятые… у меня, наверное, было больше 200 разговоров, то есть в каждом районе был «единоросс», с кем я поговорил лично… Люди достаточно в принципе нормальные, не политизированные, многие ко мне хорошо относятся. Желали удачи. Но они мне все признавались в ходе телефонных разговоров, что либо команду получили, либо настоятельные рекомендации не ставить подпись за Гудкова. Причем рекомендации и команды шли по линии управы, префектуры, ведомств. Поэтому они не стали просто рисковать».

Дмитрий Гудков добавил, что начал подготовку к выборам в МосГорДуму и уже разворачивает штаб.