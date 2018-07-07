Столичный избирком отказал в регистрации на выборы мэра политику Дмитрию Гудкову
Ему не удалось пройти муниципальный фильтр. Ранее в эфире «Эха» он говорил, что его не пустили по распоряжению московского мэра.
«Реальную оппозицию Собянин не пустил на выборы. Причем очевидно, что список Гудкова на муниципальных выборах получил 267 мест – это в пять раз больше, чем все оппозиционные кандидаты, я имею в виду от парламентской оппозиции вместе взятые… у меня, наверное, было больше 200 разговоров, то есть в каждом районе был «единоросс», с кем я поговорил лично… Люди достаточно в принципе нормальные, не политизированные, многие ко мне хорошо относятся. Желали удачи. Но они мне все признавались в ходе телефонных разговоров, что либо команду получили, либо настоятельные рекомендации не ставить подпись за Гудкова. Причем рекомендации и команды шли по линии управы, префектуры, ведомств. Поэтому они не стали просто рисковать».
Дмитрий Гудков добавил, что начал подготовку к выборам в МосГорДуму и уже разворачивает штаб.
Комментарии12
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banyi2 07 июля 2018 | 19:21
Шёл бы гудок в жопу вместе с сенцовым, скучно..
addi 07 июля 2018 | 20:31
banyi2: Скучно ? Загляни в квитанцию ЖКХ, зайди в маркет и полюбуйся
на ценники. Сразу "повеселеешь"....
mozhem_povtorit 07 июля 2018 | 19:22
Гудок - проститутка. Странно что Собянин его не пустил, был бы как собчачка для путина.
rips4 07 июля 2018 | 19:22
Надо было в мэры идти, когда сисястый папа еще решал вопросы. И то, конечно в мэры Москвы никто бы не пустил. Так.. Задрищинск какой нибуть- по масштабам личности, самое оно было бы.
vel225 07 июля 2018 | 19:28
Обкакался собянин после Навального, вот и не пускает.... Страшно ведь...
abuvgrobu 07 июля 2018 | 19:33
Обосравшееся существо по кличке "гудков" принялось усердно объяснять налево и направо, почему оно так жидко обдристалось..
tuman13 07 июля 2018 | 19:38
""Но они мне все признавались в ходе телефонных разговоров, что либо команду получили, либо настоятельные рекомендации не ставить подпись за Гудкова.""
И чего г.Гудков стенает: сие есть НОРМАЛЬНАЯ европейская практика: ни один европейский депутат любого уровня не будет голосовать, или подписывать за партию конкурентов. Гудков так стремился в Европу - так получи ее реалии.
masterflex 07 июля 2018 | 20:01
tuman13: Гудков так стремился в Европу - так получи ее реалии
Зачем врать. Ни в одной ЕС стране нету таких выборов где депутат разрешает кому то болотироватся в депутаты. Какой то маразм как при советах. Значит мне ненравится представитель другово политического склада . Так я недам подписи. А для своего партийца пожалуйста . Так опозиция никогда не придёт в органы самоуправление. Вопрос а кто будет конролировать позицию. Свои партийцы ? А без конроля опозиции будет воровать. А вам это надо ?
spitac 07 июля 2018 | 19:52
И правильно - есть у нас уже хороший мэр, зачем нам лучшие...
zolingen 07 июля 2018 | 20:08
spitac: а какое вам собственно дело в ростове до нашего мэра?
addi 07 июля 2018 | 20:22
Глупцы превращаются в безумцев....
sasass 07 июля 2018 | 20:40
Фильтр , видимо , очень нужен ,ибо в России очень грязные выборы...)))