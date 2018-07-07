Сборная Англии обыграла Швецию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу
Сборная Англии обыграла Швецию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Первый гол забил на 30-й минуте Гарри Магуайр. На 59-й минуте удвоил преимущество англичан Дели Алли. Соперник Англии в полуфинале станет известен по итогам матча Россия – Хорватия, который начнется в Сочи в 21 час.
Комментарии8
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fantforbarbi 07 июля 2018 | 18:58
Удивительнейший ЧМ ))). Англии - Виват )))! Выиграли по делу и деловито ))). Не уступили в физике,а мастерства оказалось побольше.
glotov 07 июля 2018 | 19:05
fantforbarbi: "Не уступили", по-моему, к этому матчу не подходит. Тут, скорее, подавили, или заставили скукожиться.
Победа по игре.
maximv 07 июля 2018 | 19:07
fantforbarbi: Победа по игре. Это вам не автобус.
banyi2 07 июля 2018 | 19:09
maximv: Дурашка, правила этой игры читали?
kara 07 июля 2018 | 19:09
Мэй на измене? Ехать или не ехать?
banyi2 07 июля 2018 | 19:12
kara: Её не сильно пустят ))) Что нибудь унизительное придумают)
hammiak 07 июля 2018 | 19:11
Щас смотрел мачт тв, цитирую: "Англия вышла в полуфинал, но ни шатко ни валко"
Говоруны-пи-болы это говорят при счёте 2-0 или вообще не смотрели игру?
koshkaedu 07 июля 2018 | 19:11
Я сказал, что в полуфинале будут Англия и Россия, если Акинфеев сегодня отобьёт
ногой как давеча.