Президент Хорватии прилетела на футбольный матч в Сочи обычным чартерным рейсом
Глава государства фотографировалась в самолете вместе с болельщиками. Сама Колинда Грабар-Китарович сказала хорватским СМИ, что в этом нет ничего необычного и напомнила, что в Италию и Иран она также летала коммерческими линиями.
На игру хорватов с датчанами в Нижний Новгород президент Хорватии летела эконом-классом и сидела на стадионе вместе с фанатами а не в ВИП-ложе.
Комментарии26
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odobryam_s 07 июля 2018 | 18:34
В кремле ржут!
patrikk_1 07 июля 2018 | 18:42
Президент Хорватии прилетела на футбольный матч в Сочи обычным чартерным рейсом...
А на чём она должна была прилететь, на президентском самолёте? Откуда у них самолёт, если один Мрак Цукерберг мог бы купить всю Хорватию?
antiboh 07 июля 2018 | 18:52
patrikk_1: Да нет там просто другое отношение между людьми и властью.
Да и ВВП (номинал на душу) у хорватов выше нашего на 4 тыс. баксов. И если бы не долбанные профсоюзы...
r88w556xl4 07 июля 2018 | 19:02
antiboh: А что, в США тоже отношения между людьми и властью как в Мордоре? Или Трамп чартерными рейсами летает? Хорватия действительно бедная и отсталая по всем параметрам страна, и даже её президент не может себе позволить ни-че-го.
testmeter 07 июля 2018 | 19:14
r88w556xl4: Какое счастье, что ты себе все можешь позволить на России! 11.80 - это ж целый флакончик боярки
antiboh 07 июля 2018 | 19:15
r88w556xl4: Трамп на собственном самолёте летает
А вот в Зимбабве богато живут? А? Но вот аэроплан у их начальника в 5 (пять)раз дороже,чем у Путина.
Кстати самый дорогой лайнер у главы Мексики.
baran_provokator 07 июля 2018 | 19:05
в полтора раза, да.
http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2017
58. Хорватия 12.4К$
72. Россия 8.7К$
sinoptik2016 07 июля 2018 | 18:53
patrikk_1: Он уважает свой народ, в отличии от быдлопрезидентапутена
alehan15274 07 июля 2018 | 18:53
patrikk_1: lol:)) один Facebook или Google стоит дороже чем весь бюджет путирашки или всякие говно газпромы и говно роснефти вместе взятые.
А Хорватия член НАТО и пендюрит этим членом спокойно всякую сволочь от белграда, багдада до триполи, дамаска и москвы:)))
sinoptik2016 07 июля 2018 | 18:59
patrikk_1: Россию даже не купили, а просто взяли как пьяную бабу. Теперь ее только поят и е*ут, как хотят.
kp6ic 07 июля 2018 | 19:00
patrikk_1:
я устал вас в игнор кидать. твари-патрики, не меняйте аккаунты!!!
polsan 07 июля 2018 | 19:08
kp6ic: ничего они не меняют, вернее этот патрик одни и его аккаунт регулярно удаляет модератор сайта. )
alehan15274 07 июля 2018 | 18:45
кремлевский жулик небось в сортир без охраны ни-ни...какой там с болельщиками сидеть....это не президент Обама , который ходил на баскетбол просто как все.
zztop1960 07 июля 2018 | 18:59
alehan15274: Ну так , на саммит Г-20 в Австралию , Путин плыл в окружении эскадры кораблей , половина Военно-морского флота РФ.Трусливый Путин даже семью никому не показывает , в отличии от всех мировых лидеров.
mozhem_povtorit 07 июля 2018 | 18:34
Лохушка
olegleon 07 июля 2018 | 18:35
а как же поддержка идеалов Майдана и бойкот за аннексию Крыма?
yralez 07 июля 2018 | 18:37
И эта за ништяками.
Ставьте на РФ,.....хоть немного вернете то, что будет выгребено из ваших карманов в ихние им на поражение.
ramen 07 июля 2018 | 18:38
Какие же молодцы - без россиянского выпендрёжа.
vv61 07 июля 2018 | 19:10
ramen: а что, Трамп, Меркель, Макрон, ваш пьяница Порошенко, да и все другие презики экономом летают?)))
fresh_breeze 07 июля 2018 | 18:48
Красивая женщина. Редкий случай, когда идущая в большую политику дама очень хороша собой.
Даже сразу не вспомнить, когда и где было что-то аналогичное (Юлия Владимировна, расслабьтесь).
Кажется, лет 25 назад (если не больше) в Турции, где женщина (забыл её имя) недолго занимала пост премьер-министра.
Да и, пожалуй, всё.
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"На игру хорватов с датчанами в Нижний Новгород президент Хорватии летела эконом-классом и сидела на стадионе вместе с фанатами а не в ВИП-ложе."
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Если россияне окажутся в финале, а Путин посмеет прилететь в Лужники на своём президентском самолёте, я присоединюсь к школоте Навального и буду кричать: "Путина в отставку!!!"
Или зачем вы упомянули, каким образом президент крошечной Хорватии летела по частному вопросу в другую страну? С кем сравнивали её поступок? С Трампом, с Меркель, с Мэй, или только с Путиным?
pavelmistery 07 июля 2018 | 18:50
Вот бы нам такого президента.. )
r88w556xl4 07 июля 2018 | 19:06
pavelmistery: Если вдруг станет Россия маленьким, нищим, отсталым по всем параметрам государством - тогда будет у неё и такой президент.
greeg1 07 июля 2018 | 18:54
После того, как мир устанет играть в понты он будет принадлежать таким как Колинда Грабар-Китарович.
Хорватия! Покажи класс.
kp6ic 07 июля 2018 | 18:58
да уж, это те не миллиарды на содержание царя и его свиты. безумцы.
shifr 07 июля 2018 | 19:06
Молодец какая, да ещё и красавица.
hammiak 07 июля 2018 | 19:14
У нас мер мухосранска на собственном самолёте летает)