Президент Хорватии прилетела на футбольный матч в Сочи обычным чартерным рейсом...

Глава государства фотографировалась в самолете вместе с болельщиками. Сама Колинда Грабар-Китарович сказала хорватским СМИ, что в этом нет ничего необычного и напомнила, что в Италию и Иран она также летала коммерческими линиями.

На игру хорватов с датчанами в Нижний Новгород президент Хорватии летела эконом-классом и сидела на стадионе вместе с фанатами а не в ВИП-ложе.