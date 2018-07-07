Сборная Англии удвоила преимущество в матче со Швецией за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу
Сборная Англии удвоила преимущество в матче со Швецией за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Гол во втором тайме забил Деле Алли. Счет открыл на 30-й минуте Харри Магуайр. На табло 2:0 в пользу англичан.
Последний матч четвертьфинала начнется в Сочи в 21 час. Играть будут команды России и Хорватии.
Комментарии7
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zemljanka 07 июля 2018 | 18:41
Поздравления англичанам.
zemljanka 07 июля 2018 | 18:45
Еще минут 5, но шведы уже плачут.
olegleon 07 июля 2018 | 18:48
zemljanka: а англичане поют ))
glotov 07 июля 2018 | 18:45
Чет шведы в этот раз снулые какие-то...
olegleon 07 июля 2018 | 18:50
God Save the Queen
adl1964 07 июля 2018 | 18:57
Лужники, 11 июля, Россия - Англия 5 : 0 )))))))))) УХ как красиво
mordechay_blinchikof 07 июля 2018 | 19:02
adl1964: Россия - Англия 5 : 0
-проснитесь ! проснитесь , вы об@срались!