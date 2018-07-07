Сборная Англии удвоила преимущество в матче со Швецией за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Гол во втором тайме забил Деле Алли. Счет открыл на 30-й минуте Харри Магуайр. На табло 2:0 в пользу англичан.

Последний матч четвертьфинала начнется в Сочи в 21 час. Играть будут команды России и Хорватии.