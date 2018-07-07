Северокорейский МИД назвал неудачными переговоры с госсекретарем США Майком Помпео

В ведомстве заявили, что Америка своими односторонними требованиями денуклеаризации предала дух недавнего саммита между лидерами двух стран. Сам Помпео назвал переговоры продуктивными. Издание Вашингтон пост отмечает, что глава КНДР Ким Чен Ын не стал встречаться с американским госсекретарем.