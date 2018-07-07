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18:31, 07 июля 2018

Северокорейский МИД назвал неудачными переговоры с госсекретарем США Майком Помпео

В ведомстве заявили, что Америка своими односторонними требованиями денуклеаризации предала дух недавнего саммита между лидерами двух стран. Сам Помпео назвал переговоры продуктивными. Издание Вашингтон пост отмечает, что глава КНДР Ким Чен Ын не стал встречаться с американским госсекретарем.

Комментарии

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greeg1 07 июля 2018 | 18:40

Пончик вспомнил, что забыл в Сингапуре попросить у Трампа кроссовки Найк, гамбургер и бутылочку колы?

matsuvi 07 июля 2018 | 18:59

Не проходит у ыновцев хитрож..пая дипломатия?

banyi2 07 июля 2018 | 18:59

А на что Трамп раcсчитывал? На добрую улыбку? Пусть с Путиным попробует ))))

fig_vvam 07 июля 2018 | 19:12

banyi2:маня, эта новость просто говорит о том, что ляпы Трампа эффективно выправляет его окружение.
Трамп поболтал с Ыном и уехал, Ын остался доволен тем, что развел Трампа. но приехал Помпео и поставил Ына раком.
Так в случае чего будет и с Вовой.

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