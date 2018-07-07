В Армении брат бывшего президента страны объявлен в розыск

Левон Саргсян, а также его дочь и сын обвиняются в незаконном предпринимательстве и подлоге документов. Об этом сообщили в специальной следственной службе Армении. В розыск также объявлена дочь Левона Саргсяна, а его сын находится под подпиской о невыезде. Уголовное преследование брата бывшего президента Сержа Саргсяна началось через несколько месяцев после смены власти в стране в результате массовых протестов.