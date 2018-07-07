В Армении брат бывшего президента страны объявлен в розыск
Левон Саргсян, а также его дочь и сын обвиняются в незаконном предпринимательстве и подлоге документов. Об этом сообщили в специальной следственной службе Армении. В розыск также объявлена дочь Левона Саргсяна, а его сын находится под подпиской о невыезде. Уголовное преследование брата бывшего президента Сержа Саргсяна началось через несколько месяцев после смены власти в стране в результате массовых протестов.
Комментарии1
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liquidsky__ 07 июля 2018 | 19:07
Хе, а обещал никого не преследовать. Верить всяким либеральным реформаторам нельзя нигде и никогда.