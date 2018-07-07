Жена арестованного главы Серпуховского района Подмосковья готова заменить его на выборах

Юлия Шестун подала документы для регистрации кандидатом. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката Александра Шестуна Павла Беспалова. По его словам, этот шаг предпринят на тот случай, если самого Шестуна не допустят до выборов главы района. В настоящее время чиновник находится в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее он записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении со стороны администрации президента и ФСБ.