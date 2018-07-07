Сборная Англия забила второй гол сборной Швеции
Сборные Швеции и Англии ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч проходит в Самаре. Идет 2 тайм
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Сборные Швеции и Англии ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч проходит в Самаре. Идет 2 тайм
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zolingen 07 июля 2018 | 18:19
Мастерство не всегда покупается.
antiboh 07 июля 2018 | 18:28
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла чартерным рейсом в Сочи,//
И что без охраны даже? Да ладно...
zolingen 07 июля 2018 | 18:37
antiboh: согласен, в россию без охраны не стоит.
antiboh 07 июля 2018 | 18:43
zolingen: Да не,она ,я думаю,даже в вип ложу не полезет,будет с фанатами прыгать.
Кстати,в отличие от некоторых президентов,тут есть что охранять..))
vsveter 07 июля 2018 | 18:43
zolingen: Вам явно не удалось его купить....
olegleon 07 июля 2018 | 18:20
разбудите шведов, а то игра не интересной станет.
palmcoast___ 07 июля 2018 | 18:23
Вот какие силы "Новичок" англичанам придает. Этот газ неплохо бы переименовать в "Успех" или "Победа".
zemljanka 07 июля 2018 | 18:29
Англию, похоже, можно поздравить.
Вратарь - на высоте.