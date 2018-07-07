Бывший игрок НБА и подмосковных «Химок» был застрелен в Лос-Анджелесе полицейскими

Как передает канал АВС со ссылкой на источники, это 27-летний Тайлер Ханикатт. В полицию позвонила его мать и пожаловалась на странное поведение сына. Когда на место прибыли полицейские, баскетболист открыл по ним огонь и забаррикадировался внутри дома. Сдаться он отказался. Затем приехал спецназ, и во время штурма спортсмен был убит. Смерть баскетболиста подтвердили в полиции.