Бывший игрок НБА и подмосковных «Химок» был застрелен в Лос-Анджелесе полицейскими
Как передает канал АВС со ссылкой на источники, это 27-летний Тайлер Ханикатт. В полицию позвонила его мать и пожаловалась на странное поведение сына. Когда на место прибыли полицейские, баскетболист открыл по ним огонь и забаррикадировался внутри дома. Сдаться он отказался. Затем приехал спецназ, и во время штурма спортсмен был убит. Смерть баскетболиста подтвердили в полиции.
Комментарии4
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kamen_12 07 июля 2018 | 18:14
Мордор, голодомор, црушрышный произвол! Доколе будут убивать спортсменов, почему молчат правозащитники?
sasass 07 июля 2018 | 18:18
Мать убила сына...
liquidsky__ 07 июля 2018 | 18:24
Нефиг баррикадироваться в собственном доме. Полиции LA такое не нравится.
greeg1 07 июля 2018 | 18:33
Просто по приезду в родную Калифорнию чувак напрочь забыл что он американец, а не игрок команды Химки.