В РПЦ заметили снижение благосостояния прихожан
Они стали реже пользоваться услугами священников, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
Митрополит Иларион добавил, что есть и обратная тенденция. По его словам, в приходах, где активно работают священники, сейчас можно наблюдать больше новых людей.
Комментарии23
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palmcoast___ 07 июля 2018 | 18:14
Нету денег у прихожан, пускай квартиры сдают в пользу РПЦ, как в нормальных сектах адвентистов христова дня.
Плохо работаете с населением. Охмуряйте болванов без стыда и лени. Бог простит..
twenty_two 07 июля 2018 | 18:23
palmcoast___: Богу богово, а посредникам - бабло.
palmcoast___ 07 июля 2018 | 18:34
twenty_two:
Да, у Бога бабла уже много.
polikarpich 07 июля 2018 | 18:36
palmcoast___: Про "адвентистов" и "секты" с квартирами - это как раз РПЦэшные "утки", раздутые "жёлтой прессой".
palmcoast___ 07 июля 2018 | 18:44
polikarpich:
Да я так фисданул, где то слышал от божьих угодников, но те же врать не будут, за дорого.
polsan 07 июля 2018 | 18:14
...... реже пользоваться услугами священников.
Дорогие услуги видно, не каждому по карману. )
odobryam_s 07 июля 2018 | 18:16
Крохоборы! нет, чтобы последнее отдать! Что отправлять в центр бедному попу?
ts 07 июля 2018 | 18:33
odobryam_s: Похоже, ЗАО РПЦ скоро поднимет цены на свои услуги... ИНДЕКСИРУЮТ тарифы согласно инфляции...
kir_pich_101 07 июля 2018 | 18:17
А может прихожане с плоской Земли все попадали и не осталось почти никого.
rihard 07 июля 2018 | 18:18
Беда какая! В карман РПЦ меньше капать стало! непорядок, пусть за здоровье президента помолятся.
archibald_dandy_esquire 07 июля 2018 | 18:33
rihard:
холодильник побеждает РПЦ
mikescholar 07 июля 2018 | 18:19
Это просто богатые прихожане грешить меньше стали.
zolingen 07 июля 2018 | 18:21
В РПЦ заметили снижение благосостояния прихожан
И.... неужели решили помочь пастве деньгами в трудный час?
sasass 07 июля 2018 | 18:25
Если у премьера нет денег , от откуда у РПЦ - они же сосунки бюджета ....
gvs 07 июля 2018 | 18:26
Увеличилось число просящих подаяние на паперти? ))))
vladimirgornitsky 07 июля 2018 | 18:28
То есть народ вынужден экономить на опиуме для народа?
А барыгам не приходит в голову снизить цены...
bazilgu 07 июля 2018 | 18:33
Меньше денег попам достается на бижутерию и парчу.
max3446 07 июля 2018 | 18:35
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Корреспондент РИА Новости встретился с ним в Мьянме. Сейчас Сановский оформляет политическое убежище в Швеции.
shtirlitz77 07 июля 2018 | 18:40
"По его словам, в приходах, где активно работают священники, сейчас можно наблюдать больше новых людей..."
И в РПЦ без пропагандонов - никуда.
student_ru_ru 07 июля 2018 | 18:49
Как один мужик двух попов прокормил.
ruderpost 07 июля 2018 | 18:54
а может дело не в обеднении прихожан, а просто люди начали умнеть, да и мода на блестящие погремушки проходит.
demosua 07 июля 2018 | 19:05
что такое - услуга священников?
student_ru_ru 07 июля 2018 | 19:14
demosua: Типа фокуса-покуса.