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18:08, 07 июля 2018

В РПЦ заметили снижение благосостояния прихожан

Они стали реже пользоваться услугами священников, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
Митрополит Иларион добавил, что есть и обратная тенденция. По его словам, в приходах, где активно работают священники, сейчас можно наблюдать больше новых людей.

Комментарии

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palmcoast___ 07 июля 2018 | 18:14

Нету денег у прихожан, пускай квартиры сдают в пользу РПЦ, как в нормальных сектах адвентистов христова дня.
Плохо работаете с населением. Охмуряйте болванов без стыда и лени. Бог простит..

twenty_two 07 июля 2018 | 18:23

palmcoast___: Богу богово, а посредникам - бабло.

palmcoast___ 07 июля 2018 | 18:34

twenty_two:

Да, у Бога бабла уже много.

polikarpich 07 июля 2018 | 18:36

palmcoast___: Про "адвентистов" и "секты" с квартирами - это как раз РПЦэшные "утки", раздутые "жёлтой прессой".

palmcoast___ 07 июля 2018 | 18:44

polikarpich:

Да я так фисданул, где то слышал от божьих угодников, но те же врать не будут, за дорого.

polsan 07 июля 2018 | 18:14

...... реже пользоваться услугами священников.
Дорогие услуги видно, не каждому по карману. )

odobryam_s 07 июля 2018 | 18:16

Крохоборы! нет, чтобы последнее отдать! Что отправлять в центр бедному попу?

ts 07 июля 2018 | 18:33

odobryam_s: Похоже, ЗАО РПЦ скоро поднимет цены на свои услуги... ИНДЕКСИРУЮТ тарифы согласно инфляции...

kir_pich_101 07 июля 2018 | 18:17

А может прихожане с плоской Земли все попадали и не осталось почти никого.

rihard 07 июля 2018 | 18:18

Беда какая! В карман РПЦ меньше капать стало! непорядок, пусть за здоровье президента помолятся.

archibald_dandy_esquire 07 июля 2018 | 18:33

rihard:
холодильник побеждает РПЦ

mikescholar 07 июля 2018 | 18:19

Это просто богатые прихожане грешить меньше стали.

zolingen 07 июля 2018 | 18:21

В РПЦ заметили снижение благосостояния прихожан
И.... неужели решили помочь пастве деньгами в трудный час?

sasass 07 июля 2018 | 18:25

Если у премьера нет денег , от откуда у РПЦ - они же сосунки бюджета ....

gvs 07 июля 2018 | 18:26

Увеличилось число просящих подаяние на паперти? ))))

vladimirgornitsky 07 июля 2018 | 18:28

То есть народ вынужден экономить на опиуме для народа?
А барыгам не приходит в голову снизить цены...

bazilgu 07 июля 2018 | 18:33

Меньше денег попам достается на бижутерию и парчу.

max3446 07 июля 2018 | 18:35

«Меня хотели сделать палачом»: основатель диверсионной группы «Азова» рассказал шокирующую правду о пытках на Украине (ФОТО, ВИДЕО)
Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) формирует особые нелегальные группы для убийств и запугивания противников режима. Президент Петр Порошенко знает о существовании «эскадронов смерти».
Предложение возглавить одну из таких групп получил Сергей Сановский, военный инструктор и бывший заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов». Он отказался и был похищен СБУ, прошёл через пытки, бежал из страны.
Корреспондент РИА Новости встретился с ним в Мьянме. Сейчас Сановский оформляет политическое убежище в Швеции.

(комментарий скрыт)

shtirlitz77 07 июля 2018 | 18:40

"По его словам, в приходах, где активно работают священники, сейчас можно наблюдать больше новых людей..."

И в РПЦ без пропагандонов - никуда.

student_ru_ru 07 июля 2018 | 18:49

Как один мужик двух попов прокормил.

ruderpost 07 июля 2018 | 18:54

а может дело не в обеднении прихожан, а просто люди начали умнеть, да и мода на блестящие погремушки проходит.

demosua 07 июля 2018 | 19:05

что такое - услуга священников?

student_ru_ru 07 июля 2018 | 19:14

demosua: Типа фокуса-покуса.

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