Брат экс-президента Армении и его дети обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности и подлоге документов
Для нового главы государства крайне важно не делать поблажек для каких-либо отдельных представителей предыдущей элиты, если они действительно нарушали закон, — сказал «Эху» профессор факультета социальных наук НИУ-ВШЭ Эмиль Паин.
Эмиль Паин подчеркнул, что когда при смене элит появляется тайный договор о неприкосновенности предыдущей движущей политической силы, из нового режима не может выйти ничего хорошего.
Комментарии3
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sasass 07 июля 2018 | 18:29
Все правильно - новая власть должна чистить , вот только в новой России так не получилось после развала СССР ....
benny_point 07 июля 2018 | 18:30
... а ещё он любит читать при свете луны, .... расстрелять негодяя как использующего свет луны в корыстных целях!
sokal123 07 июля 2018 | 18:44
Да все они при деле и в делах ,все занимаются воровством и подлогами . У нас точно так же.