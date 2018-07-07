Украинский режиссёр Олег Сенцов в письме из колонии актрисе Римме Зюбиной рассказал о самочувствии и проблемах с получением почты. Он голодает уже 54 дня.

Режиссёр уверяет что чувствует себя нормально, несмотря на длительную голодовку. При этом подчёркивает, что его самочувствие не настолько хорошее как это может показаться некоторым уполномоченным по правам человека. Цитата «Моё здоровье каждый видит то, что хочет видеть», пишет Сенцов украинской актрисе и общественной активистке Римме Зюбиной. Письмо было написано в среду. Украинский режиссёр к этому моменту голодал уже 50 дней. Сенцов, осуждённый на 20 лет по обвинению в терроризме в Крыму, также рассказал, что почта к нему доходит не быстро, поскольку её сначала ещё цитата «читает цензор и остальные заинтересованные лица». Корреспонденцию могут отдать не сразу. Ответное послание режиссёра проходит такую же проверку. С телефонной связью проблемы ещё серьёзнее. Поскольку как пишет Сенцов «пробиться очень сложно: телефонный автомат, с которого можно позвонить в другую страну один на весь лагерь». Немного раньше сестра Сенцова, которой разрешили увидеться с ним впервые со дня вынесения приговора – почти 3 года рассказала, что брат похудел на 15 килограммов и анализы у него не очень хорошие, хотя пока ничего критического нет. Сенцов голодает с требованием отпустить из российских тюрем более 60ти украинцев. И намерен продолжать акцию до последнего. В защиту режиссёра вчера провели в Москве концерт. На нем также показали видеобращения в поддержку Сенцова от Андрея Макаревича, Лии Ахеджаковой, Виктора Шендеровича и и других.

Генсек Совета Европы Турбьёрн Янгланд в конце прошлого месяца призвал президента Путина помиловать Сенцова.