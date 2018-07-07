Сенцов в письме из колонии актрисе Римме Зюбиной рассказал о самочувствии и проблемах с получением почты
Украинский режиссёр Олег Сенцов в письме из колонии актрисе Римме Зюбиной рассказал о самочувствии и проблемах с получением почты. Он голодает уже 54 дня.
Режиссёр уверяет что чувствует себя нормально, несмотря на длительную голодовку. При этом подчёркивает, что его самочувствие не настолько хорошее как это может показаться некоторым уполномоченным по правам человека. Цитата «Моё здоровье каждый видит то, что хочет видеть», пишет Сенцов украинской актрисе и общественной активистке Римме Зюбиной. Письмо было написано в среду. Украинский режиссёр к этому моменту голодал уже 50 дней. Сенцов, осуждённый на 20 лет по обвинению в терроризме в Крыму, также рассказал, что почта к нему доходит не быстро, поскольку её сначала ещё цитата «читает цензор и остальные заинтересованные лица». Корреспонденцию могут отдать не сразу. Ответное послание режиссёра проходит такую же проверку. С телефонной связью проблемы ещё серьёзнее. Поскольку как пишет Сенцов «пробиться очень сложно: телефонный автомат, с которого можно позвонить в другую страну один на весь лагерь». Немного раньше сестра Сенцова, которой разрешили увидеться с ним впервые со дня вынесения приговора – почти 3 года рассказала, что брат похудел на 15 килограммов и анализы у него не очень хорошие, хотя пока ничего критического нет. Сенцов голодает с требованием отпустить из российских тюрем более 60ти украинцев. И намерен продолжать акцию до последнего. В защиту режиссёра вчера провели в Москве концерт. На нем также показали видеобращения в поддержку Сенцова от Андрея Макаревича, Лии Ахеджаковой, Виктора Шендеровича и и других.
Генсек Совета Европы Турбьёрн Янгланд в конце прошлого месяца призвал президента Путина помиловать Сенцова.
Комментарии22
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banyi2 07 июля 2018 | 18:08
Если честно, то меня больше волнует, что бы шведы счёт сравняли, а не здоровье этого существа )
boldu1n 07 июля 2018 | 18:12
banyi2: За шведов не платят...
patrikk_1 07 июля 2018 | 18:15
Сенцов в письме из колонии актрисе Римме Зюбиной рассказал о самочувствии!
Дорогая Римма Зюбина! Я живу хорошо, просто замечательно. У меня все есть, есть свой дом - он теплый. В нем одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. А здоровье мое не очень... то лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях, я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет - чистая -шелковистая, так что лохматость у меня повысилась...
nelibermot19 07 июля 2018 | 18:31
"Он голодает уже 54 дня."
Передайте чмырю, что у Балуха сегодня 112-й
"проблемах с получением почты"
Ну это к Брейвику, пусть плейснейшн перешлёт (старой версии)
vlabumur 07 июля 2018 | 18:16
banyi2: шведы счёт сравняли,
++++++++++++++++++++++++++
2:0 шведы это Г..... а АНГЛИЯ будет чемпионом мираю
liquidsky__ 07 июля 2018 | 18:21
banyi2: Эхо теперь сводку о здоровье всех террористов выдавать будет или только тех, за кого занесли?
master_superanalitik 07 июля 2018 | 18:34
banyi2:
Нет, это не правильно. Русские шведам обязательно проиграют, а англичанам точно надерут задницу. Только бы хорватов пройти...
poluputing 07 июля 2018 | 18:57
master_superanalitik: liquidsky__: nelibermot19: patrikk_1: -шелупонь осклизлопригожая ишь как осклабилась.
poluputing 07 июля 2018 | 18:55
banyi2: именно поэтому вы являетесь существом неведомого вида. Да чего там, руссофашисто из РейхсРаши.
antiboh 07 июля 2018 | 18:08
Он голодает уже 54 дня. //
?
odobryam_s 07 июля 2018 | 18:13
antiboh: Дальше счет пойдет на месяцы. А то и на годы! Такая вот голодовка а-ля Савченко....
antiboh 07 июля 2018 | 18:18
odobryam_s: что-то да.Просто вот попробуйте поголодать 4 дня,а тут 54 и "его самочувствие не настолько хорошее "
odobryam_s 07 июля 2018 | 18:26
antiboh: Одно дело голодать, а другое - объявить голодовку, пить бульоны, соки и принимать питательные капельницы! Так что не надо тень на плетень наводить! Насмотрелись мы уже этого хероизма на вашей голодающей Наде! Кст, как она там, в хохлотюряге? Тоже ведь голодовку объявляла месяца три-четыре назад!
rus 07 июля 2018 | 18:19
antiboh: ...Он голодает уже 54 дня. //
Идет на рекорд!
poluputing 07 июля 2018 | 18:59
rus: odobryam_s: antiboh: odobryam_s: ишь сколько вас - гниды, заработались , даже футбол не зырите
max3446 07 июля 2018 | 18:26
Голодает? Это когда он жрет в 3 горла с помощью капельницы то? Бу га га. ну только майданутые да отбросы общества типа прозападных либерастов могут в это поверить
benny_point 07 июля 2018 | 18:27
... правильно пусть голодует, нечего засерать сортиры казённые. За 20 лет голодовки может голова очистится от террористических замыслов.
odobryam_s 07 июля 2018 | 18:31
benny_point: А с другой стороны, может он и прав... Ведь за 20 лет голодовки и впрямь всех, за кого оно "голодает" отпустят за отбытием срока, и вуаля! Цель достигнута! Гребаный цирк!
tuman13 07 июля 2018 | 19:04
odobryam_s: А во сколько эта голодовка обходится? Медики, препараты, анализы, продукты, индивидуальный повар. Может сделать, как сделала Течер: голодовка - личное дело каждого, и не обращать внимание - кушает сие чмо, или нет. Правда всякие, кому оплачено, подымут визг. Но , думаю переживем. И потом ни одна с...ка не объявит голодовку.
tuman13 07 июля 2018 | 19:07
tuman13: Может эти средства,. идущие на обеспечении голодовки Синцова и др. перенаправить пенсионерам и малообеспеченным семьям.
sasass 07 июля 2018 | 18:38
Странное голодание и поэтому и Кремль странно себя ведет....
poluputing 07 июля 2018 | 19:01
sasass: odobryam_s: benny_point: max3446: щедра ублюдками РейхсРаша, несть им числа