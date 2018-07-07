Сборные Швеции и Англии ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч проходит в Самаре. Идет 2 тайм. Счет 1:0 в пользу сборной Англии. Вечером в Сочи состоится последняя встреча четвертьфинала – сборная России сыграет с командой Хорватии. Ранее в полуфинал вышли Франция и Бельгия. Букмекеры считают хорватов фаворитами в матче против сборной России. Об этом свидетельствуют коэффициенты ставок на сайтах двух крупнейших британских букмекерских контор – Лэдброукс и Уильям Хилл. Шансы на то, что россияне выйдут в полуфинал они оценивают в 42%. Встреча пройдет в Сочи, где накануне улицы затопило после сильного ливня. Плохие погодные условия могут сыграть на руку российской команде, — сказал на своем ЮТьюб-канале футбольный обозреватель Василий Уткин. Футболисты России и Хорватии спокойно готовились к матчу, а вот спортсменов из Швеции ранним утром эвакуировали из гостиницы. Об этом и некоторых других эпизодах, связанных с футболом, расскажет Станислав Крючков. Шведским футболистам перед встречей с англичанами пришлось немного поволноваться из-за пожарной тревоги. Ранним утром игроков команды на некоторое время даже эвакуировали из гостиницы. Команда и тренерский штаб сборной Швеции менее чем через минуту все же смогли вернуться в номера отеля. Тревога оказалась ложной. Об этом сначала написал таблоид The Sun, а затем это подтвердил и президент Шведского футбольного союза Карл Эрик Нильссон. В качестве своего рода компенсации в городе на средней Волге сегодня проходят дни шведской культуры. Между тем, в преддверии другого матча, — где играют россияне, определенную суеверность продемонстрировал мэр Казани Ильсур Метшин. В ходе совещания в исполкоме столицы он — то ли в шутку, то ли всерьез — сказал, что в городе начинают рисовать граффити с изображением капитана сборной Хорватии Луки Модрича. После прошедшей накануне игры, где вылетели бразильцы пользователи соцсетей отметили, что герои казанских граффити — Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар – покинули турнир. Власти Сочи усилили сегодня меры безопасности, накануне город накрыло залповым ливнем, но все без исключения ждут начала игры. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи на встречу сборной своей страны против российских футболистов. Как рассказали ее соотечественники, летевшие с главой государства одним чартером, Грабар-Китарович была в футболке национальной команды и охотно делала селфи с попутчиками. Матч она встретит на трибунах стадиона, безусловно веря в триумф. А вот платежная система «Мир» уже поздравила сборную России с победой над командой Хорватии и выходом в полуфинал. Запись накануне появилась в соцсетях. «Это нечто невероятное, но мы верили, что так и будет». Очевидный казус объяснили упованиями отдела SMM. Четвертьфинал Россия – Хорватия начнется в Сочи уже менее, чем через три часа.