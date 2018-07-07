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17:36, 07 июля 2018

В Румынии во время авиашоу разбился истребитель МиГ -21

Боевой самолет упал в поле неподалеку от военной базы и после удара взорвался. Это произошло на глазах у нескольких тысяч зрителей. Никто из них не пострадал. Местные СМИ первоначально сообщили, что пилоту удалось катапультироваться, но вскоре в министерстве обороны заявили, что он погиб. На место ЧП выехал глава ведомства. Ведется расследование.

Комментарии

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nebudbydlom 07 июля 2018 | 17:44

Да.... Умели делать при Советах самолеты! Столько лет прошло, а машины только теперь посыпались.

olegleon 07 июля 2018 | 17:50

разве 21-е ещё летают???

satttana_perrrkele 07 июля 2018 | 17:52

olegleon: больше не летают...

olegleon 07 июля 2018 | 18:08

satttana_perrrkele: вот это хохма!
"Румыния — 10 МиГ-21 Lancer A, 6 МиГ-21 Lancer B и 20 МиГ-21 Lancer C, по состоянию на 2016 го"

tag188 07 июля 2018 | 18:07

olegleon: Они еще минимум у 25 стран на вооружении стоят.
И чего им не летать? Выпуск "Фантомов" закончили в конце 70х, и они вовсю еще летают, а МИГ-21 только в 80х сняли с производства.

olegleon 07 июля 2018 | 18:33

tag188: уже посмотрел. Уганда или Мали понятно. а вот Румыния или Хорватия как там оказались?

tag188 07 июля 2018 | 18:46

olegleon: Румыния -- страна бывшего Варшавского договора. Хорватии после распада Югославии достались самолеты. Тем более в Румынии есть завод где проводят капремонт и модернизацию Миг-21.
На новые самолеты румынам тратиться смысла нет, никто на них нападать не будет.
Свои задачи и эти самолеты выполнят.

stiv247 07 июля 2018 | 17:53

Редакторы!
Чей Миг-21?

greeg1 07 июля 2018 | 17:55

Ничего страшного. F-35 будет достойной заменой всем этим мигарям и сухарям.

max3446 07 июля 2018 | 17:56

Американские «Джавелины» не стреляют и смертельно опасны для «всушников» (ДОКУМЕНТ)
Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации, скан-копия соответствующего письма главы украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева опубликована в блоге diana-mihailova, который, в частности, посвящен украинскому оружию.
«Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», — говорится в копии письма Коростелева главе совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову.
Руководитель «Луча» не рекомендует применять Javelin в боевых условиях, поскольку двигатели комплексов нуждаются в дополнительной проверке, иначе это может привести к гибели военнослужащих.

а каклы так молились на эти джавелины, всю галактику с ними хотели захватить, а оно вон как

nebudbydlom 07 июля 2018 | 18:00

max3446: Портянка, тема про самолет! Пива перебрал?

max3446 07 июля 2018 | 18:05

nebudbydlom: тема про оружие. И то что пендосы обманули хунту и впарили ей по полной цене старье, это важно, ведь думаю если найти ваши комментарии по теме джавелинов в какляндии, дак вы там радовались этому факту

tag188 07 июля 2018 | 18:11

max3446: Смени методичку. Еще вчера объявлено, что это фейк. Такой же, как распятый мальчик.
Обратите внимание -- max3446 откровенные фейки распространяет.

max3446 07 июля 2018 | 18:15

tag188: кем объявлено, фейкоплетом турчиновым с его снбо? Дак это лицо куриная гузка на протяжении 4 лет ежемесячно видело что России вот вот вторгнется на образование 404 (некогда Украина)

tag188 07 июля 2018 | 18:18

max3446: Вот видишь, ты и сам знаешь, что это откровенный фейк. И врешь здесь намеренно.
Ссылаясь на какой-то ЖЖ, -- источник такой же "надежный", как твои комментарии :))

max3446 07 июля 2018 | 18:19

tag188: я знаю что если сказал лжет кровавый пастырь турчинов, значит то что он истерически пытается выдать за фейк является правдой

zolingen 07 июля 2018 | 18:06

Народа мира, покупайте качаственную технику

sasass 07 июля 2018 | 18:48

Остатки мощи СССР уходят от сегодняшней России..

radionews 07 июля 2018 | 19:08

Ну вот, и моща бывшего СССР превратилась в труху.
Пилота жаль.

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