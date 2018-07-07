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17:35, 07 июля 2018

В Москве ограбили футбольного обозревателя Би-би-си

Журналист рассказал полиции, что в ночь с четверга на пятницу взял от Большого театра такси, где ему предложили кофе. Британец его выпил, потерял сознание и очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт, с которых позже списали более 500 фунтов, — сообщает источник Интерфакса.

Комментарии

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odobryam_s 07 июля 2018 | 17:40

"
"Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может — позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си."


В.С. Высоцкий. "Пародия на плохой детектив".

patrikk_1 07 июля 2018 | 17:46

В Москве ограбили футбольного обозревателя Би-би-си...

Его случайно не Naebabchenko Arkadiy зовут?

banyi2 07 июля 2018 | 17:56

patrikk_1: Бриты вроде в Самаре, а это чудо в Москве ? )))

patrikk_1 07 июля 2018 | 18:00

banyi2:

Провокатор.

olegleon 07 июля 2018 | 18:04

patrikk_1: он же журналист, а значит выполнял редакционное задание. а то уже 3 недели идёт чемпионат, а до сих пор английских фанов никто не избил

seryj_wolk 07 июля 2018 | 18:09

olegleon: Уж кто-кто, а бибисишник должен был знать, что едет в страну плохих дорог и обилия дураков и воров. А он поверил в сказки пропаганды о рфском гостеприимстве.

oto_davar 07 июля 2018 | 17:57

odobryam_s: odobryam_s: //А потом про этот случай раструбят по Би-би-си." //
==================
Очень похоже, что всед за ГА и Свободой ВВС признают инагентом. Пока что собирают компромат.

kondrat_vlad 07 июля 2018 | 18:05

oto_davar: Пора уже и Газпром признать инагентом, они свое бабло в основном из за рубежа получают. А Сечина приравнять к агенту НАТО.

olegleon 07 июля 2018 | 17:46

и давно в московском такси установили кофемашины?!
и с чего это он не стал блокировать украденные карты, а ждал пока с них деньги спишут???

sskull 07 июля 2018 | 17:50

olegleon: И пин-коды, как моя бабушка на карте написал...Вот лошня.

eslichestno 07 июля 2018 | 17:59

sskull:
На КРЕДИТНЫХ картах зарубежных банков пин-коды не нужно набирать. Их набирают на ДЕБИТОВЫХ картах российских банков. Понял, деревня? Но иностранцы дебитовыми картами, как правило, не пользуются, т.к. выгодней пользоваться кредитными картами, где, в случае их кражи, кредитная компания сама возмещает клиенту украденную сумму. Это не Расея, где, если у тебя стырят деньги, никакой банк тебе их не вернет. "Россия! Оле-Оле-Оле!" Понял, лошня?

boldu1n 07 июля 2018 | 18:03

eslichestno: Это как вна Украине?

sskull 07 июля 2018 | 18:19

eslichestno: Лошня.У меня в кредитке Сбера нужно пин набирать...у них то понятно, ни один араб не посмеет отнять карту...

oto_davar 07 июля 2018 | 17:53

olegleon: //и давно в московском такси установили кофемашины?! //
================
А про такое изобретение -термос- в России не слышали?
//и с чего это он не стал блокировать украденные карты, а ждал пока с них деньги спишут??? //
================
Без сознания был. Когда обнаружил- уже списали. Поскольку заявление в полицию было, то кредитная компания возьмёт на себя.
А говорила Мэй- не ездить в Россию.Шютка.

olegleon 07 июля 2018 | 18:02

oto_davar: кофе из термоса от незнакомого таксиста в центре Москвы, где полно нормального кофе? и кто в это поверит, кроме британских СМИ??
читаем внимательно новость. "выпил... очнулся... позже списали"

а теперь думаем о том, почему это случилось именно с британцем, именно с журналистом )))
нет, ну не мог же он сказать, что "девочки обобрали", а тут такая политически верная история.

tonight 07 июля 2018 | 18:11

oto_davar: Ну вот теперь будет знать, больше не поедит

tonight 07 июля 2018 | 18:04

olegleon: Так он в отключке был, видать клофелином напоили. Пока очнулся понял что произошло, можно все деньги снять за это время

olegleon 07 июля 2018 | 18:28

tonight: ну вот и первый "напоенный" появился. и, вот совпадение, это не мексиканец или японец, а именно британец и журналист! Вы верите в такие "совпадения"? круче могло быть только отравление украинского журналиста в Москве ))

putin_itogy 07 июля 2018 | 17:49

Ну вот и приплыли...))))))))

riots 07 июля 2018 | 17:50

Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать! (С)

piter_ug 07 июля 2018 | 17:55

Нехрен таскаться по мировым подворотням.

boldu1n 07 июля 2018 | 17:57

Какое кофе? Водку искать-купить ехал лошара.. Тёлки попросили...

j_partizan 07 июля 2018 | 17:58

Окажется, что британец выпил кофе и плохо высказался о кавказцах.

zolingen 07 июля 2018 | 18:04

Хорошо не отравили

kama 07 июля 2018 | 18:04

Как дети.
Пить кофе в Москве из рук незнакомца..
Наверное, подумал: какие милые русские таксисты, кофем напоят. Бесплатно.
Ладно хоть не новичка сыпанули.

j_partizan 07 июля 2018 | 18:08

kama:
Эти таксисты только за то, что их назвали русскими могут зарэзать.

sasass 07 июля 2018 | 18:52

Дурак , разве не знал , что в России теперь пьют кокаин вместо кофе...

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