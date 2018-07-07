В Москве ограбили футбольного обозревателя Би-би-си
Журналист рассказал полиции, что в ночь с четверга на пятницу взял от Большого театра такси, где ему предложили кофе. Британец его выпил, потерял сознание и очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт, с которых позже списали более 500 фунтов, — сообщает источник Интерфакса.
Комментарии27
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odobryam_s 07 июля 2018 | 17:40
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"Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может — позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си."
В.С. Высоцкий. "Пародия на плохой детектив".
patrikk_1 07 июля 2018 | 17:46
В Москве ограбили футбольного обозревателя Би-би-си...
Его случайно не Naebabchenko Arkadiy зовут?
banyi2 07 июля 2018 | 17:56
patrikk_1: Бриты вроде в Самаре, а это чудо в Москве ? )))
patrikk_1 07 июля 2018 | 18:00
banyi2:
Провокатор.
olegleon 07 июля 2018 | 18:04
patrikk_1: он же журналист, а значит выполнял редакционное задание. а то уже 3 недели идёт чемпионат, а до сих пор английских фанов никто не избил
seryj_wolk 07 июля 2018 | 18:09
olegleon: Уж кто-кто, а бибисишник должен был знать, что едет в страну плохих дорог и обилия дураков и воров. А он поверил в сказки пропаганды о рфском гостеприимстве.
oto_davar 07 июля 2018 | 17:57
odobryam_s: odobryam_s: //А потом про этот случай раструбят по Би-би-си." //
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Очень похоже, что всед за ГА и Свободой ВВС признают инагентом. Пока что собирают компромат.
kondrat_vlad 07 июля 2018 | 18:05
oto_davar: Пора уже и Газпром признать инагентом, они свое бабло в основном из за рубежа получают. А Сечина приравнять к агенту НАТО.
olegleon 07 июля 2018 | 17:46
и давно в московском такси установили кофемашины?!
и с чего это он не стал блокировать украденные карты, а ждал пока с них деньги спишут???
sskull 07 июля 2018 | 17:50
olegleon: И пин-коды, как моя бабушка на карте написал...Вот лошня.
eslichestno 07 июля 2018 | 17:59
sskull:
На КРЕДИТНЫХ картах зарубежных банков пин-коды не нужно набирать. Их набирают на ДЕБИТОВЫХ картах российских банков. Понял, деревня? Но иностранцы дебитовыми картами, как правило, не пользуются, т.к. выгодней пользоваться кредитными картами, где, в случае их кражи, кредитная компания сама возмещает клиенту украденную сумму. Это не Расея, где, если у тебя стырят деньги, никакой банк тебе их не вернет. "Россия! Оле-Оле-Оле!" Понял, лошня?
boldu1n 07 июля 2018 | 18:03
eslichestno: Это как вна Украине?
sskull 07 июля 2018 | 18:19
eslichestno: Лошня.У меня в кредитке Сбера нужно пин набирать...у них то понятно, ни один араб не посмеет отнять карту...
oto_davar 07 июля 2018 | 17:53
olegleon: //и давно в московском такси установили кофемашины?! //
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А про такое изобретение -термос- в России не слышали?
//и с чего это он не стал блокировать украденные карты, а ждал пока с них деньги спишут??? //
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Без сознания был. Когда обнаружил- уже списали. Поскольку заявление в полицию было, то кредитная компания возьмёт на себя.
А говорила Мэй- не ездить в Россию.Шютка.
olegleon 07 июля 2018 | 18:02
oto_davar: кофе из термоса от незнакомого таксиста в центре Москвы, где полно нормального кофе? и кто в это поверит, кроме британских СМИ??
читаем внимательно новость. "выпил... очнулся... позже списали"
а теперь думаем о том, почему это случилось именно с британцем, именно с журналистом )))
нет, ну не мог же он сказать, что "девочки обобрали", а тут такая политически верная история.
tonight 07 июля 2018 | 18:11
oto_davar: Ну вот теперь будет знать, больше не поедит
tonight 07 июля 2018 | 18:04
olegleon: Так он в отключке был, видать клофелином напоили. Пока очнулся понял что произошло, можно все деньги снять за это время
olegleon 07 июля 2018 | 18:28
tonight: ну вот и первый "напоенный" появился. и, вот совпадение, это не мексиканец или японец, а именно британец и журналист! Вы верите в такие "совпадения"? круче могло быть только отравление украинского журналиста в Москве ))
putin_itogy 07 июля 2018 | 17:49
Ну вот и приплыли...))))))))
riots 07 июля 2018 | 17:50
Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать! (С)
piter_ug 07 июля 2018 | 17:55
Нехрен таскаться по мировым подворотням.
boldu1n 07 июля 2018 | 17:57
Какое кофе? Водку искать-купить ехал лошара.. Тёлки попросили...
j_partizan 07 июля 2018 | 17:58
Окажется, что британец выпил кофе и плохо высказался о кавказцах.
zolingen 07 июля 2018 | 18:04
Хорошо не отравили
kama 07 июля 2018 | 18:04
Как дети.
Пить кофе в Москве из рук незнакомца..
Наверное, подумал: какие милые русские таксисты, кофем напоят. Бесплатно.
Ладно хоть не новичка сыпанули.
j_partizan 07 июля 2018 | 18:08
kama:
Эти таксисты только за то, что их назвали русскими могут зарэзать.
sasass 07 июля 2018 | 18:52
Дурак , разве не знал , что в России теперь пьют кокаин вместо кофе...