В Москве ограбили футбольного обозревателя Би-би-си...

Журналист рассказал полиции, что в ночь с четверга на пятницу взял от Большого театра такси, где ему предложили кофе. Британец его выпил, потерял сознание и очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт, с которых позже списали более 500 фунтов, — сообщает источник Интерфакса.