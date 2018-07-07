В университете Южной Дании нашли отравленные книги ХVI и XVII веков
Как выяснили ученые, на обложки был нанесен мышьяк. Эксперты полагают, что это было сделано для защиты от грызунов и насекомых. Британский телеканал Скай Ньюс сравнил находку с событиями романа «Имя розы» Умберто Эко, в котором монахи итальянского монастыря гибнут из-за отравленной книги.
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nikmart001 07 июля 2018 | 17:54
Надо им теперь инструкцию написать, чтобы обложки у книг не облизывали.
tremens_delirium 07 июля 2018 | 17:58
✄ монахи итальянского монастыря гибнут из-за отравленной книги. ✄
В общем, такая же самая ситуация в Великобритании с "Новичком"