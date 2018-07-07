В университете Южной Дании нашли отравленные книги ХVI и  XVII веков

Как выяснили ученые, на обложки был нанесен мышьяк. Эксперты полагают, что это было сделано для защиты от грызунов и насекомых. Британский телеканал Скай Ньюс сравнил находку с событиями романа «Имя розы» Умберто Эко, в котором монахи итальянского монастыря гибнут из-за отравленной книги.