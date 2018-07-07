В Брюсселе началась акция глобалистов против саммита НАТО и визита Дональда Трампа
В марше участвуют около трехсот человек, — передает ТАСС. Отмечается, что полицейских в районе проведения акции почти нет. Саммит НАТО пройдет 11 и 12 июля.
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В марше участвуют около трехсот человек, — передает ТАСС. Отмечается, что полицейских в районе проведения акции почти нет. Саммит НАТО пройдет 11 и 12 июля.
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