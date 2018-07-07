Третий четвертьфинал чемпионата мира по футболу: Англия открыла счет
Сборные Швеции и Англии ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч проходит в Самаре. Идет 1 тайм. Счет 1:0 в пользу сборной Англии. Вечером в Сочи состоится последняя встреча четвертьфинала – сборная России сыграет с командой Хорватии. Ранее в полуфинал вышли Франция и Бельгия.
Комментарии19
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master_superanalitik 07 июля 2018 | 17:32
Это хорошая новость! Русские прусских всегда бивали. Англичанам не уйти от праведного гнева русских!
patrikk_1 07 июля 2018 | 17:36
Третий четвертьфинал чемпионата мира по футболу: Англия открыла счет...
Тереза Мэй и Елизавета II сегодня капитально вмажут.
alehan15274 07 июля 2018 | 17:46
Вперед Британия! Америка за вас!
olegleon 07 июля 2018 | 17:54
alehan15274: Англия, а не Британия ))
patrikk_1 07 июля 2018 | 17:48
Англичане рвут шведов.
polikarpich 07 июля 2018 | 17:45
master_superanalitik: А чё это он праведный? Людей травить не надо. Как где-то в кино было сказано:
"Узнаю, что ты ещё продолжаешь людей убивать, я тебе всю морду разобью!!!"
А русским ещё сегодня, highly likely, кепку на нос натянут.
uhovostro 07 июля 2018 | 17:57
master_superanalitik: Ты сначала попади на англичан в полуфинал, онолитеГ...
palmcoast___ 07 июля 2018 | 18:06
master_superanalitik:
Колян, таки веришь в победу русского пендаля. Футбол это пендаль по мячу.
Россия выйдет в полу пендаль.
master_superanalitik 07 июля 2018 | 18:30
palmcoast___:
Шурик, привет! За границей до сих пор пытаются понять русских через Достоевского. Реально же сами русские не всегда могут понять как поведут себя русские в экстремальной ситуации. И хорваты, и испанцы, и англичане с прочими там шведами в реальности сильнее русских. Но иногда русских выручает такое слово "НАДО!" Вообщем будем посмотреть.
boldu1n 07 июля 2018 | 17:32
Путен подкинул новичёк прям на поле.... хайли-лайки...
putin_itogy 07 июля 2018 | 17:38
Скукотища, не смотрю.
Пойду, открою бутылочку Шато..
Плачу по Бразилии..
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 07 июля 2018 | 17:39
Назревает настоящая интрига ?
palmcoast___ 07 июля 2018 | 17:50
От сидим мы сейчас тут все возле компов и в карманный бильярд гоняем.., а рассуждаем про футбол.
Ну куда жешь ни на буй.., фуйболисты..
boldu1n 07 июля 2018 | 17:54
palmcoast___: Лучше драчить чем в путенрашке футбол сматреть павышать рейтинг плешивого. Украина и Америка подануетусе...
polikarpich 07 июля 2018 | 17:56
boldu1n: Да вы диссидент, батенька?!
boldu1n 07 июля 2018 | 18:00
polikarpich: Я тераристбамбист...
palmcoast___ 07 июля 2018 | 17:57
boldu1n:
Видал, никто не возражает - угадал я., нету на ветке кастрированых.
koshkaedu 07 июля 2018 | 17:57
Солсбери - вперёд! Вам с русскими - в полуфинале!
zolingen 07 июля 2018 | 18:02
Разнесут шведов, жаль россиян им уже не достанется.