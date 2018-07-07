Третий четвертьфинал чемпионата мира по футболу: Англия открыла счет...

Сборные Швеции и Англии ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч проходит в Самаре. Идет 1 тайм. Счет 1:0 в пользу сборной Англии. Вечером в Сочи состоится последняя встреча четвертьфинала – сборная России сыграет с командой Хорватии. Ранее в полуфинал вышли Франция и Бельгия.