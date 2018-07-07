В Армении предъявлены обвинения брату экс-президента страны и членам его семьи

Левон Саргсян заочно арестован, он и его дочь объявлены в розыск, а сын дал подписку о невыезде.

Специальная следственная служба Армении ищет Левон и Ани Саргсян — брат и племянница бывшего президента Сержа Саргсяна. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, подлоге документов и финансовых злоупотреблениях. Бывший посол по особым поручениям Левон Саргсян и его дочь Ани в прошлом году, уверяют в следственных органах южно-кавказского государства не задекларировали имущество на суммы, которые значительно превышает их законные доходы. Возможно, скрывал свое имущество и племянник бывшего президента Нарек Саргсян — его фактические доходы не были отражены в декларациях. Следователи Комитета государственных доходов Армении во время обыска в доме его доме обнаружили соглашения о вкладах в одном из банков на сумму около семи миллионов долларов. Против брата экс-главы государства ведут расследование по делу о «преднамеренном банкротстве» и уклонении от уплаты налогов. И это далеко не первые громкие коррупционные обвинения. С начала лета в Армении обыски в домах чиновников, связанных с прежней властью происходят с завидной регулярностью.

В партии «Гражданский договор» нынешнего премьера страны Никола Пашиняна еще до победы весенней «бархатной революции» в Армении заявляли, что репрессий по отношению к прежним властям не будет.