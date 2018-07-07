В Москве советский диссидент Сергей Григорьянц был сбит машиной
Ему переехали ногу. Водитель скрылся. В интервью Эху правозащитник сказал, что инцидент мог быть специально подстроен.
Григорьянц отметил, что это ДТП помешало ему в работе над тремя новыми книгами. Первая – это тюремные записки, вторая – воспоминания о Варламе Шаламове, а третья – о том, как сотрудники КГБ шли к власти в современной России.
Комментарии21
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kamen_12 07 июля 2018 | 17:40
Если бы не авария, так бы и не знали про правозащитника. Может водитель наоборот агент ЦРУ?
severnaj 07 июля 2018 | 17:48
kamen_12: это вы, путинские лизуны, не знали Григорьянца. Вы настолько мелкие, что вас не видно. Но вот даже ваше начальство боится этого человека. Потому что боится правды.
kamen_12 07 июля 2018 | 17:53
severnaj: Ну если так, то конечно.
vatanen 07 июля 2018 | 17:55
kamen_12: Ну "патриоты" как вы или мелки мозгом, чтобы тут писать, или современную историю своей страны не знают. Григорьянцу скорейшего выздоровления.
ukraina_biomusor 07 июля 2018 | 17:42
Ему переехали ногу....Григорьянц отметил, что это ДТП помешало ему в работе над тремя новыми книгами...Он че ногой книги пишет !? )
odobryam_s 07 июля 2018 | 17:45
ukraina_biomusor: Ну дык! Левой! И, кст, переезд ноги легковым авто никакого вреда человеку не наносит! Разве что если он лежал на дороге и машина переехала ему коленный сустав.... Ну не грузовик же ему ногу переехал... Просто, небось, врет по привычке. По-другому уже не может.
poluputing 07 июля 2018 | 17:59
odobryam_s: Григорьянц - человек преклонных лет, поэтому любой инцидент для него опасен
anemon 07 июля 2018 | 18:05
odobryam_s: Это какую же ложь привычную от Григорянца Вы слышали? А машиной по ноге - попробуйте на себе поэкспериментировать.
odobryam_s 07 июля 2018 | 18:10
anemon: Да было дело, потому и пишу! Прямо на переходе, на приличной скорости мне переехала ногу машина. И так же уехала дальше. думаю водитель просто не заметил. Да и я не особо пострадал. Что-то тяжелое, но мягкое просто перевалилось через стопу, вот и все.
vatanen 07 июля 2018 | 17:51
ukraina_biomusor: Время. Пришлось вместо написания книги ехать в медпункт и заниматься проблемой. А книги он хорошо очень пишет, и статьи тоже.
odobryam_s 07 июля 2018 | 17:42
" В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.
В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей."
И.Ильф и Е. Петров. "Золотой теленок".
zemljanka 07 июля 2018 | 17:46
Выздоровления.
rus095 07 июля 2018 | 17:50
Так он был сбит или просто переехали ногу? И как немного травмированная нога может помешать писать новые книги?
odobryam_s 07 июля 2018 | 17:57
rus095: Бабла хочет поднять... Ну и (или) шумиху устроить, книжонки-то продавать нужно, а кому они нах нужны?...
anemon 07 июля 2018 | 18:07
odobryam_s: Какая же вы мерзость!
prosto_suhov 07 июля 2018 | 18:00
rus095: ...если тебе, к примеру, яйца(слегка, упаси боже) защемить, ты также будешь сра....ть здесь?
poluputing 07 июля 2018 | 18:02
rus095: вы можете писать и с ампутированной головой, без сомненья
odobryam_s 07 июля 2018 | 18:06
poluputing: Это к Бабченко. Он умер, но тело его живет и гадит в Интернете! Да и к этому Григорьянцу что-то нет веры. Мне переезжала легковушка ногу. Только пыль пришлось с обуви смахнуть, вот и вся недолга.
eslichestno 07 июля 2018 | 18:02
Кто его помнит?
liquidsky__ 07 июля 2018 | 18:06
Этот мелконянц не написал, что это была желтая лада калина, а за рулем сидел сам Вождь и ухмылялся?
sasass 07 июля 2018 | 18:55
Всю ночь не спавшие террористы теперь шастают по России...