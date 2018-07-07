В Москве советский диссидент Сергей Григорьянц был сбит машиной

Ему переехали ногу. Водитель скрылся. В интервью Эху правозащитник сказал, что инцидент мог быть специально подстроен.

Григорьянц отметил, что это ДТП помешало ему в работе над тремя новыми книгами. Первая – это тюремные записки, вторая – воспоминания о Варламе Шаламове, а третья – о том, как сотрудники КГБ шли к власти в современной России.