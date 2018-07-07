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17:14, 07 июля 2018

В Москве советский диссидент Сергей Григорьянц был сбит машиной

Ему переехали ногу. Водитель скрылся. В интервью Эху правозащитник сказал, что инцидент мог быть специально подстроен.

Григорьянц отметил, что это ДТП помешало ему в работе над тремя новыми книгами. Первая – это тюремные записки, вторая – воспоминания о Варламе Шаламове, а третья – о том, как сотрудники КГБ шли к власти в современной России.

Комментарии

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kamen_12 07 июля 2018 | 17:40

Если бы не авария, так бы и не знали про правозащитника. Может водитель наоборот агент ЦРУ?

severnaj 07 июля 2018 | 17:48

kamen_12: это вы, путинские лизуны, не знали Григорьянца. Вы настолько мелкие, что вас не видно. Но вот даже ваше начальство боится этого человека. Потому что боится правды.

kamen_12 07 июля 2018 | 17:53

severnaj: Ну если так, то конечно.

vatanen 07 июля 2018 | 17:55

kamen_12: Ну "патриоты" как вы или мелки мозгом, чтобы тут писать, или современную историю своей страны не знают. Григорьянцу скорейшего выздоровления.

ukraina_biomusor 07 июля 2018 | 17:42

Ему переехали ногу....Григорьянц отметил, что это ДТП помешало ему в работе над тремя новыми книгами...Он че ногой книги пишет !? )

odobryam_s 07 июля 2018 | 17:45

ukraina_biomusor: Ну дык! Левой! И, кст, переезд ноги легковым авто никакого вреда человеку не наносит! Разве что если он лежал на дороге и машина переехала ему коленный сустав.... Ну не грузовик же ему ногу переехал... Просто, небось, врет по привычке. По-другому уже не может.

poluputing 07 июля 2018 | 17:59

odobryam_s: Григорьянц - человек преклонных лет, поэтому любой инцидент для него опасен

anemon 07 июля 2018 | 18:05

odobryam_s: Это какую же ложь привычную от Григорянца Вы слышали? А машиной по ноге - попробуйте на себе поэкспериментировать.

odobryam_s 07 июля 2018 | 18:10

anemon: Да было дело, потому и пишу! Прямо на переходе, на приличной скорости мне переехала ногу машина. И так же уехала дальше. думаю водитель просто не заметил. Да и я не особо пострадал. Что-то тяжелое, но мягкое просто перевалилось через стопу, вот и все.

vatanen 07 июля 2018 | 17:51

ukraina_biomusor: Время. Пришлось вместо написания книги ехать в медпункт и заниматься проблемой. А книги он хорошо очень пишет, и статьи тоже.

odobryam_s 07 июля 2018 | 17:42

" В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.
В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей."

И.Ильф и Е. Петров. "Золотой теленок".

zemljanka 07 июля 2018 | 17:46

Выздоровления.

rus095 07 июля 2018 | 17:50

Так он был сбит или просто переехали ногу? И как немного травмированная нога может помешать писать новые книги?

odobryam_s 07 июля 2018 | 17:57

rus095: Бабла хочет поднять... Ну и (или) шумиху устроить, книжонки-то продавать нужно, а кому они нах нужны?...

anemon 07 июля 2018 | 18:07

odobryam_s: Какая же вы мерзость!

prosto_suhov 07 июля 2018 | 18:00

rus095: ...если тебе, к примеру, яйца(слегка, упаси боже) защемить, ты также будешь сра....ть здесь?

poluputing 07 июля 2018 | 18:02

rus095: вы можете писать и с ампутированной головой, без сомненья

odobryam_s 07 июля 2018 | 18:06

poluputing: Это к Бабченко. Он умер, но тело его живет и гадит в Интернете! Да и к этому Григорьянцу что-то нет веры. Мне переезжала легковушка ногу. Только пыль пришлось с обуви смахнуть, вот и вся недолга.

eslichestno 07 июля 2018 | 18:02

Кто его помнит?

liquidsky__ 07 июля 2018 | 18:06

Этот мелконянц не написал, что это была желтая лада калина, а за рулем сидел сам Вождь и ухмылялся?

sasass 07 июля 2018 | 18:55

Всю ночь не спавшие террористы теперь шастают по России...

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