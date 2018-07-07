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17:02, 07 июля 2018

В Самаре в эти минуты начинается третий четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Англии встречается со сборной Швеции.
Швеция – это гроза авторитетов. В отборочном турнире скандинавская сборная оставила ни у дел сначала Голландию, затем Италию, на групповом этапе чемпионата выбралась из группы с Германией, хотя самой «Бунедстим» и уступила. Англия, в общем-то, шведам не страшна. Даже несмотря на то, что в составе англичан играет лучший бомбардир турнира. На счету нападающего Гарри Кейна уже шесть голов, а особенно опасен он при стандартах. Шведы, однако, знают как с этим бороться. Еще одна деталь. На шведских футболках, традиционно, изображены три короны, у англичан, три льва. А вот звезда, которая рисуется за победу на чемпионате мира, у них на двоих лишь одна. Да и больших успехов не было давно. Англичане играет в четвертьфинале чемпионата мира впервые с 2006-го, шведы – впервые с 94-го. Кстати, билеты на матч все еще есть в продаже. На сайте ФИФА менее чем за час до матча были доступны даже относительно недорогие билеты категории С.

Первые полуфиналисты чемпионата мира уже известны. Это сборные Франции и Бельгии.

Комментарии

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olegleon 07 июля 2018 | 17:16

и ведь не боятся англичане, несмотря на истерику своих СМИ, приезжать в Россию.

boldu1n 07 июля 2018 | 17:28

olegleon: Наивные англичане. Путен атравит фсех новичком и глазом не моргнёт...хайли-лайки...

master_superanalitik 07 июля 2018 | 17:18



После того как русские надерут задницу хорватам, придет очередь за англичанами, и прочими там жовто-блакитными шведами.

liquidsky__ 07 июля 2018 | 17:18

Вот это дилемма..
С одной стороны всегда приятно года англичан дрючат. С другой, интересно как будет вертеться Тереза с Борисиком, если они пройдут. Их свои съедят, если они не приедут поддержать сборную. С третьей - приятней было бы если бы именно Россия вздрючила мелкобритов в финале. Мда, дилемма..

polikarpich 07 июля 2018 | 17:29

liquidsky__: А "дрючилка" выросла?
И никто там никого съедать не будет. Не следует судить обо всех по своей родной помойке.

odobryam_s 07 июля 2018 | 17:20

По хомячьей логике достаточно просто сравнить уровни пенсий, присудив победу сборной страны, где средняя пенсия выше! И тогда не нужен никакой футбол!

polikarpich 07 июля 2018 | 17:27

odobryam_s: Бред. Это "портяночно-ватная" логика. Нормальная - это, когда пенсии - пенсиями, а футбол - футболом.
А в этом государстве всё это смешано самым паскудным образом.

palmcoast___ 07 июля 2018 | 17:35

Хорошо что наши в детский футбол не гоняют.

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