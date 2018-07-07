В Самаре в эти минуты начинается третий четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Англии встречается со сборной Швеции.

Швеция – это гроза авторитетов. В отборочном турнире скандинавская сборная оставила ни у дел сначала Голландию, затем Италию, на групповом этапе чемпионата выбралась из группы с Германией, хотя самой «Бунедстим» и уступила. Англия, в общем-то, шведам не страшна. Даже несмотря на то, что в составе англичан играет лучший бомбардир турнира. На счету нападающего Гарри Кейна уже шесть голов, а особенно опасен он при стандартах. Шведы, однако, знают как с этим бороться. Еще одна деталь. На шведских футболках, традиционно, изображены три короны, у англичан, три льва. А вот звезда, которая рисуется за победу на чемпионате мира, у них на двоих лишь одна. Да и больших успехов не было давно. Англичане играет в четвертьфинале чемпионата мира впервые с 2006-го, шведы – впервые с 94-го. Кстати, билеты на матч все еще есть в продаже. На сайте ФИФА менее чем за час до матча были доступны даже относительно недорогие билеты категории С.

Первые полуфиналисты чемпионата мира уже известны. Это сборные Франции и Бельгии.