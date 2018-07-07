«Единая Россия» приостановила членство в партии зампреда Брянской облдумы, который стал фигурантом уголовного дела
Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки в крупном размере. Как сообщили в СК, речь идет о сумме в 240 тысяч рублей. Депутат был арестован. Гапеенко также является членом генерального совета «Единой России», — передает ТАСС.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fig_vvam 07 июля 2018 | 16:37
240 тысяч рублей это взятка зампреду Облдумы???
Это нищеброд какой-то, откуда они его взяли?
danko1 07 июля 2018 | 16:48
Если по такому поводу из партии цапков изгонять, то ей вообще самоликвидироваться надо.
astet 07 июля 2018 | 17:06
danko1: Зачем приостановили?
Вся верхушка ЕР -
взяточники, жулики и воры!
rampa 07 июля 2018 | 17:16
fig_vvam: поэтому и выгоняют ))))
master_superanalitik 07 июля 2018 | 17:23
fig_vvam:
Вот видите, Единая Россия не на словах, а на деле борется с коррупцией. И это все благодаря Путину, который понял, что только без Украины Россия может быть Империей, так как свидомиты с идеологией предательства с Мазепой в голове будут вечно предавать интересы России, включая и этого Гапеенко.
yralez 07 июля 2018 | 16:38
Видно, против ограбления стариков выступил.
piter_ug 07 июля 2018 | 16:44
//членом генерального совета «Единой России»//
Правильно!
Для члена взятка вызывающе мала! Он обязан был требовать гораздо больше.
maximv 07 июля 2018 | 16:48
Причем исключили его уже давно и задолго до возбуждения уголовного дела.
polsan 07 июля 2018 | 17:04
Не по чину берёт! ))
diximania1948 07 июля 2018 | 17:24
Позорно малая сумма для члена ПЖиВ!
kunst54 07 июля 2018 | 17:28
Мало брал - это пятно на партии, поэтому и выгнали.
kunst54 07 июля 2018 | 17:33
В пересчете на евро - 3290. Это взятка "крупного размера"? Явно, что дело в другом. Зампред кому-то перешел дорогу.