Марк Цукерберг обошел Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира по версии Блумберг
На данный момент состояние основателя Фейсбука оценивается почти в 82 миллиардов долларов. Впереди только основатель Майкрософт Билл Гейтс (у которого 94 миллиарда) и создатель Амазона Джефф Безос (142 миллиарда долларов). Свой рейтинг агентство Блумберг обновляет ежедневно. Рост состояния Цукерберга связан с увеличением стоимости акций его компании.
Комментарии3
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putin_itogy 07 июля 2018 | 16:36
путин, завидует смертной завистью,
завидует успешным и живущим в безопасности, людям мира..
yralez 07 июля 2018 | 16:47
Спину плешивого и членов его шайки они хоть видят ?.
ems1 07 июля 2018 | 16:49
Как никак внук Дэвида Рокфеллера.