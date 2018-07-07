Z Архив новостей новости
5 3 6 351
16:33, 07 июля 2018

Марк Цукерберг обошел Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира по версии Блумберг

На данный момент состояние основателя Фейсбука оценивается почти в 82 миллиардов долларов. Впереди только основатель Майкрософт Билл Гейтс (у которого 94 миллиарда) и создатель Амазона Джефф Безос (142 миллиарда долларов). Свой рейтинг агентство Блумберг обновляет ежедневно. Рост состояния Цукерберга связан с увеличением стоимости акций его компании.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

putin_itogy 07 июля 2018 | 16:36

путин, завидует смертной завистью,
завидует успешным и живущим в безопасности, людям мира..

yralez 07 июля 2018 | 16:47

Спину плешивого и членов его шайки они хоть видят ?.

ems1 07 июля 2018 | 16:49

Как никак внук Дэвида Рокфеллера.

Самое обсуждаемое

Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Мой Ильич -Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….

5 152 6 14815 05.07
Kукраина, ленин, фото, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Создание Израиля и рост антисемитизма Создание Израиля и рост антисемитизма Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…

5 110 6 11407 06.07
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, гитлер, израиль, видео, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 169 6 18418 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Порвали рот Говорить, что украинец может порвать рот за другой язык — это вот вообще не понимать украинский склад характера и систему ценностей. Украина — совсем не Россия. Совсем…

5 109 6 12229 11:10
Kсми, украина, рф, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 91 6 10187 04.07
Kмосква, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 71 6 8000 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 137 6 15512 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 71 6 8237 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 168 6 21899 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 91 6 12645 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 103 6 14554 01.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 71 6 10113 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

Сталингулаг телеграм-канал

Две стороны одной монеты Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение, не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой»...

5 60 6 8691 05.07
Kинтернет, общество, конфликты, события
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 84 6 12369 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Дмитрий Сошин тележурналист, автор youtube-канала «Сошин ТВ»

+ Солсбери , Эймсбери — одним Новичком мазаны! Солсбери , Эймсбери — одним Новичком мазаны! Репортаж о новом загадочном отравлении…

5 41 6 6194 06:37
Kвеликобритания, расследования, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 74 6 11487 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин знает о реакции россиян на пенсионную реформу При этом, судя по комментариям из Кремля, президент в обсуждение не вмешивается…

5 62 6 60149
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 169 6 127503 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 103 6 14554 01.07
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 348 6 414626 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 72 6 182551 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7096495
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3561237

Сегодня в эфире