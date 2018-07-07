На сайте ФИФА все еще можно купить билеты на матч Россия – Хорватия
Встреча четвертьфинала чемпионата мира по футболу начнется в Сочи в 21 час. А уже в 17 часов в Самаре стартует матч Швеция – Англия.
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Встреча четвертьфинала чемпионата мира по футболу начнется в Сочи в 21 час. А уже в 17 часов в Самаре стартует матч Швеция – Англия.
Комментарии3
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ignachio 07 июля 2018 | 16:49
На матч Бразилия-Бельгия ВСЕ билеты были проданы. Видно Россией в России интересуются меньше.
bazhov 07 июля 2018 | 17:16
ignachio: Остались билеты по 14 700р.
На матче Бразилия-Бельгия иностранцев было в два раза больше: вот они-то все дорогие билеты и раскупили.
Ну и хорваты - это не бельгийцы, у них валюта послабее.
bazhov 07 июля 2018 | 17:20
bazhov: Пока писал комментарий - и эти билеты разобрали.