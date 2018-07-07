Брату бывшего президента Армении предъявлены официальные обвинения
Левон Саргсян, также его дочь и сын подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности и подлоге документов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на специальную следственную службу страны. Левон Саргсян и его дочь объявлены в розыск. Сын остается под подпиской о невыезде. Брат подозреваемого, Серж Саргсян был президентом Армении 10 лет, затем провел реформу правления и стал премьером, но после недели массовых протестов был вынужден уйти в отставку.
Комментарии6
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max3446 07 июля 2018 | 16:36
Киевские каратели в нарушение Минских соглашений разместили в поселке Золотое-4 танки и другую военную технику.
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко.
«Непосредственно в населенный пункт Золотое-4 в ночное время прибыло два танка Т-72, три единицы БМП-2, а также бронемашины „Kozak-2“. Данную технику киевские каратели расположили в частном секторе населенного пункта, предварительно замаскировав ее», — заявил подполковник.
Он констатировал, что в указанном поселке ситуация с каждым днем ухудшается, недовольных действиями ВСУ местных жителей «арестовывают и увозят в неизвестном направлении».
mmm_333 07 июля 2018 | 16:57
У меня вот один вопрос.
А обвинения сейчас предъявляют как исполнители, те же люди, которые работали ранее при прежней власти? А чаще всего так оно и есть. Следовательно кто приходит к власти, использует прежних проституток в своих интересах и такой круговорот. Тоже само и с "журналистами"
perepusk 07 июля 2018 | 17:11
max3446: А как в Сирии с хлором,де.ил,бля?
tag188 07 июля 2018 | 16:43
Эта тема очень больная для наших властей.
Вон, и портки с отвлекающими комментариями в начале темы появились.
Значит, пря на больную мозоль им надавили.
vikwlad 07 июля 2018 | 17:02
tag188:
Путин и его камарилья ожидают того же самого при смене власти, поэтому будут цепляться за власть до последнего.
master_superanalitik 07 июля 2018 | 17:20
Еще товарищ Сталин говорил, что сын за отца не отвечает, тем более брат за брата.