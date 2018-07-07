Пожарный, который руководил тушением торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, задержан по обвинению в халатности
По версии следствия, Андрей Бурсин не организовал надлежащим образом работу своих подчиненных, из-за чего погибли люди. Подозреваемый возглавляет пожарное подразделение, которое первым прибыло на место ЧП.
Трагедия произошла 25 марта. Погибли 60 человек, многие из них – дети. Фигурантами дела стали 10 человек, в том числе, бывший начальник регионального управления МЧС
Комментарии4
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gregor 07 июля 2018 | 16:36
Стрелочник найден .
Все остальные получили ордена и повышения .
Кто был мэром стал пэром ,кто был пэром стал сэром .
elzbeta 07 июля 2018 | 16:44
Как и следовало ожидать. Ничего не меняется!
odobryam_s 07 июля 2018 | 16:53
Вот поэтому другие пожарные и не особо спешили....
master_superanalitik 07 июля 2018 | 17:15
Если бы доморощенные либералы не развалили бы СССР, то такого безобразия с таким количеством погибших детей не произошло. А нынешние неолибералы мечтают вернуть в Россию лихие 90-е, когда они могли грабить Россию и ни за что не отвечать, когда вместо Ельцина правили Россией либералы Березовский и Гусинский.