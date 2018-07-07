Пожарный, который руководил тушением торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, задержан по обвинению в халатности

По версии следствия, Андрей Бурсин не организовал надлежащим образом работу своих подчиненных, из-за чего погибли люди. Подозреваемый возглавляет пожарное подразделение, которое первым прибыло на место ЧП.

Трагедия произошла 25 марта. Погибли 60 человек, многие из них – дети. Фигурантами дела стали 10 человек, в том числе, бывший начальник регионального управления МЧС