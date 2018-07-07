Россиянка Дарья Касаткина впервые в карьере пробилась в четвертый круг Уимблдона

Сегодня она обыграла в двух сетах австралийку Эшли Барти.

Дарья Касаткина в этом году показывает результаты не хуже, а временами даже лучше Марии Шараповой. Юная россиянка впервые в карьере вышла в 1/8-ю Уимблдона. Причем сделала это довольно легко. С австралийкой Эшли Барти она управилась чуть больше чем за час. Первый сет 7-5, второй 6-3. Пока дела у Касаткиной идут хорошо. В трех стартовых поединках она не отдала соперницам ни одного сета. В четвертом круге россиянка сразиться с бельгийкой Элисон ванн Эйтванк, которая уже сотворила на турнире большую сенсацию. Во втором круге она обыграла прошлогоднюю победительницу Уимблдона Габринье Мугурусу. Причем во втором и третьем сетах ванн Эйтванк имела над именитой испанкой подавляющее преимущество. В четвертый круг пробилась также и Екатерина Макарова, успевшая по пути одолеть датчанку Каролин Возняцки. Продолжает борьбу и обидчица Марии Шараповой Виталия Дьяченко. Сегодня она сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Уимблдонский турнир завершится 15-го июля.