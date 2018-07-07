Гражданином Великобритании, пострадавшем в московском такси, оказался корреспондент Би-би-си...

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Имя журналиста пока неизвестно. Он прибыл в Россию освещать чемпионат мира по футболу. Официально в МВД по Москве сообщили, что в минувшую пятницу к медикам обратился британский подданный. Он рассказал, что в такси неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, обнаружил, что его обокрали. Возбуждено уголовное дело о краже. Полиция ищет преступников.