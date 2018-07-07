Гражданином Великобритании, пострадавшем в московском такси, оказался корреспондент Би-би-си
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Имя журналиста пока неизвестно. Он прибыл в Россию освещать чемпионат мира по футболу. Официально в МВД по Москве сообщили, что в минувшую пятницу к медикам обратился британский подданный. Он рассказал, что в такси неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, обнаружил, что его обокрали. Возбуждено уголовное дело о краже. Полиция ищет преступников.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polsan 07 июля 2018 | 16:28
Сел в такси в котором уже сидели другие люди кроме водителя?! )
haldey 07 июля 2018 | 16:33
Шельмец)))
Бог шельму метит)))
Маленькая доза новичка)))
patrikk_1 07 июля 2018 | 16:40
Гражданином Великобритании, пострадавшем в московском такси, оказался корреспондент Би-би-си...
Враньё и провокация? Проверьте его кровь на содержание токсинов, наверняка анализы будут отрицательными.
fig_vvam 07 июля 2018 | 16:34
polsan: Провокация МИ-5.
Это еще у Высоцкого описано.
"Вот и первое заданье: в три пятнадцать возле бани -
Может, раньше, а может, позже - остановится такси, -
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по БиБиСи
gvs 07 июля 2018 | 16:31
Вот Вам первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
Может раньше, может позже
Остановится такси
Надо сесть, связать шофера
Разыграть простого вора
А потом про это случай
Раструбят по Би-Би-Си
(В.С.Высоцкий)
banyi2 07 июля 2018 | 16:33
А этот крендель городами не ошибся? Вроде бриты сегодня с Самаре играют , а не в Москве ))))
nitinol 07 июля 2018 | 16:55
banyi2: Вы, случайно, не попутали столетие? Произошло это в пятницу, и вы ничего не слышали про такой вид транспорта, как самолёт. Англичане (заметьте, не британцы!) играют сегодня, в 17-00. Так что время у него было... Где вас, кренделей, таких набирают?
goga_muromsky 07 июля 2018 | 17:20
nitinol: patrikk_1:
Это сержанты Клавиатурных Войск краснознаменной дивизии Дзержинского под началом Пахана Второго ранга Пригожина.
viktor_lapin 07 июля 2018 | 16:35
Как в рассказе про мальчика и волка. Пугали, пугали болельщиков, чтобы не ехали в Россию. Короче, один допугался.
max3446 07 июля 2018 | 16:40
Американские «Джавелины» не стреляют и смертельно опасны для «всушников» (ДОКУМЕНТ)
Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации, скан-копия соответствующего письма главы украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева опубликована в блоге diana-mihailova, который, в частности, посвящен украинскому оружию.
«Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», — говорится в копии письма Коростелева главе совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову.
Руководитель «Луча» не рекомендует применять Javelin в боевых условиях, поскольку двигатели комплексов нуждаются в дополнительной проверке, иначе это может привести к гибели военнослужащих.
а каклы так молились на эти джавелины, всю галактику с ними хотели захватить, а оно вон как
goga_muromsky 07 июля 2018 | 17:27
max3446:
Чисто фейковый вброс )) рассчитанный на лохов)
Какой срок эксплуатации чмо?
ВСУ пользуются вооружением в т ч ракетами произведёнными в СССР, некоторые в 70-тых прошлого века.
Джавелины это относительно недавняя разработка, тролль ты дешевый.
Или это вброс от коррумпированной СБУ которая уже все разворовала. Такие же ворюги и мрази как и их Противники из РФ.
viktor_lapin 07 июля 2018 | 16:43
Журналист из ВВС угощается в логове врага таксистским кофе. И кто в это поверит? Поди на клофелинщиц нарвался.
nitinol 07 июля 2018 | 16:57
viktor_lapin: А чем в данном случае клофелинщицы отличаются от таксистов? Риторический вопрос...
viktor_lapin 07 июля 2018 | 17:12
nitinol: Ничем, кроме репутации журналюги. Не будет же он писать, что снял шлюх, и они его траванули.
vitaliys 07 июля 2018 | 16:52
Клофелин. А СК должен возбудить уголовное дело по тяжкой статье, разбою. Висяк. Готов спорить, что хрен возбудят.
sjuzanna 07 июля 2018 | 17:10
Очень много тайн в этом маленьком происшествии. Корреспондент БИБИСИ без имени сел в случайное такси. Зная гостеприимство русских тутже угостился таксистским кофе free и тутже отключился. Очнулся - гипс и пустые карманы. Зря Терезу Мэй не слушался, а ведь она предупреждала : "Не пей, Джонушка, водицы из русского колодца.- козленочком станешь!" Теперь МВД грабителя найдет и все потерянное возвратит в 24 часа. В России воров и секса нет!!!
goga_muromsky 07 июля 2018 | 17:15
Страна - Рыгаловка. Край Воров и Бандитов. Какое правительство, такой же народец.
Раньше некогда великая страна гордилась Павловым , Менделеевым, Чайковским, Королевым, И т д. И т д... Нынче гордостью жалкого народонаселения является Левая нога вратаря в которую по счастью угодил другой «герой» с двумя извилинами в мозге.