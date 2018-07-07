В Свердловской области военнослужащий задержан по обвинению в изнасиловании 14-летней школьницы

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Ведомости Урал». Преступление было совершено 1 июля. Как утверждает издание «Вечерние ведомости», с тех пор руководство Центрального военного округа пытается всеми силами заблокировать распространение информации об изнасиловании. Как пишет газета, представители округа звонят в СМИ с просьбой снять материал либо не публиковать компрометирующие вооруженные силы сведения.