В Свердловской области военнослужащий задержан по обвинению в изнасиловании 14-летней школьницы
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Ведомости Урал». Преступление было совершено 1 июля. Как утверждает издание «Вечерние ведомости», с тех пор руководство Центрального военного округа пытается всеми силами заблокировать распространение информации об изнасиловании. Как пишет газета, представители округа звонят в СМИ с просьбой снять материал либо не публиковать компрометирующие вооруженные силы сведения.
Комментарии10
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gvs 07 июля 2018 | 16:28
НАсиловики...
sprav77 07 июля 2018 | 16:51
gvs: и еще воровики
viniqi 07 июля 2018 | 17:16
Фамилию и национальность как всегда тщательно скрывают!!!
putin_itogy 07 июля 2018 | 16:41
Ядрёная солдатская сперма,
густо покрывала заднее дерматиновое сиденье автобуса. (с)
(Ничего нецензурного.
Просто выдержка из произведения, известного советского прозаика..))
Если хотите, сами набейте..
putn_pnh 07 июля 2018 | 16:48
Совсем НАТО распоясалось.
j_partizan 07 июля 2018 | 16:50
Не удивительно, армия оскотинилась более 35 лет назад.
alex_melnikov Алексей Мельников 07 июля 2018 | 16:57
Публиковать правду.
goplomax 07 июля 2018 | 17:05
Его надо наградить - делал нового воина. Можно тайно, как Кириенко.
diximania1948 07 июля 2018 | 17:26
"Отпускник"?
yralez 07 июля 2018 | 17:31
Ну а что.....с каких пор защитникам родины запрещены изнасилования и убийства ?