Еще одно уголовное дело заведено по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Его фигурантом уже стал начальник отряда противопожарной службы.

Андрей Бурсин со своим отрядом первым оказался на месте пожара. Как считают в СК, подозреваемый в нарушение инструкций не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона и не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара. Бурсин задержан, следствие будет просить о его аресте. По статье «халатность» ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее сам Бурсин рассказывал, что к приезду пожарных огнем была охвачена уже большая часть здания. Когда спасатели поднялись на четвертый этаж «Зимней вишни», там было сильное задымление, работы осложняли планировка и размеры торгового центра. По словам фигуранта, в комплексе не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, все эвакуационные выходы были закрыты, аварийного освещения не было.

В результате пожара в Кемерове погибли 60 человек, в основном дети. По делу проходят больше 10 человек.