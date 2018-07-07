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16:01, 07 июля 2018

Столичный избирком отказал в регистрации кандидатом в мэры Москвы политику Гудкову и большинству других претендентов.

Столичный избирком отказал в регистрации кандидатом в мэры Москвы политику Дмитрию Гудкову и большинству других претендентов.
Отказ зарегистрировать Дмитрия Гудкова Мосгоризбирком объяснил тем, что политик предоставил почти вдвое меньше необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Вместо 110 только 63, сообщает Интефракс. Подписи были переданы комиссии в положенный срок, но их оказалось недостаточно, пояснила член столичного избиркома Римма Кузнецова. Муниципальный фильтр также не преодолели глава округа Красносельский Илья Яшин, бывший глава московского отделения Яблока Сергей Митрохин, а журналист Антон Красовский не смог собрать необходимые подписи горожан. Они отказались от участия в выборах. Поскольку документы на регистрацию не представили комиссия решили признать утратившими их статус кандидатов, сообщает агентство. То же самое касается ещё двух десятков претендентов. Преодолели муниципальный фильтр всего пять человек. Это самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, кандидаты выдвинутые партиями КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, а также Союз горожан. Решение о регистрации политиков примут на следующей неделе.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Комментарии

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cite 07 июля 2018 | 16:30

Вместо того, чтобы сразу объявить бойкот лжевыборам дотянули до унизительного отказа.

ignachio 07 июля 2018 | 16:35

Фактически получились еще одни выборы президента с теми же кандидатами. Гудков, который бы замещал Собчак, в их число не включили на "всякий случай".

sokal123 07 июля 2018 | 17:18

cite: Собянин уже давно назначен паханом. Он будет служить вождю до самого конца жизни. Другие не нужны.

bono747 07 июля 2018 | 17:23

sokal123: он ещё ответит в Гааге за ежедневные массовые расстрелы либералов на Красной Площади

bono747 07 июля 2018 | 17:20

cite: странно, ведь 100 % москвичей были за Гудкова, миллиарды Россиян живут с Его именем на устах. Власть испугалась..

master_superanalitik 07 июля 2018 | 17:26

Столичный избирком отказал в регистрации кандидатом в мэры Москвы политику Гудкову и большинству других претендентов.
===================
Полностью поддерживаю это решение! Нельзя выбирать во власть тех людей, кто желает России поражения всегда и везде. Таких засранцев нельзя подпускать к власти на пушечный выстрел.

(комментарий скрыт)

vlad_sabbath 07 июля 2018 | 16:36

Это называется УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ.

venezianez49 07 июля 2018 | 16:41

Ах, какая жалость !
Какие мелкие ("оппозиционные") кусочки !

Никому вы не нужны, господа "борцы с режимом" !
А жаль : хотелось бы полюбоваться вашими нулевыми процентами после выборов, чтобы понять - сколько реальных врагов в Москве окопалось (?)...

byaka50 07 июля 2018 | 17:00

Собянин трус.

ugas 07 июля 2018 | 17:07

byaka50: Да у нас во власти все трусы, подонки и воры.

valia47 07 июля 2018 | 17:10

Если все по закону, то правильно отказали.

gregor 07 июля 2018 | 17:32

Низяяяяяяяяя .........низяяяяяяяяяя.
Россияне достойны , в большинстве своём ,а 86 % это большинство , только воры и жулики .
И главное на будущее .... власть будет у детишек воров и жулья .
Ну и на здоровье , раз большинство хОчут . Оно такое ,это большинство ,оно и есть ...."Оно " .

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