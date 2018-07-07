Столичный избирком отказал в регистрации кандидатом в мэры Москвы политику Гудкову и большинству других претендентов.

Столичный избирком отказал в регистрации кандидатом в мэры Москвы политику Дмитрию Гудкову и большинству других претендентов.

Отказ зарегистрировать Дмитрия Гудкова Мосгоризбирком объяснил тем, что политик предоставил почти вдвое меньше необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Вместо 110 только 63, сообщает Интефракс. Подписи были переданы комиссии в положенный срок, но их оказалось недостаточно, пояснила член столичного избиркома Римма Кузнецова. Муниципальный фильтр также не преодолели глава округа Красносельский Илья Яшин, бывший глава московского отделения Яблока Сергей Митрохин, а журналист Антон Красовский не смог собрать необходимые подписи горожан. Они отказались от участия в выборах. Поскольку документы на регистрацию не представили комиссия решили признать утратившими их статус кандидатов, сообщает агентство. То же самое касается ещё двух десятков претендентов. Преодолели муниципальный фильтр всего пять человек. Это самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, кандидаты выдвинутые партиями КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, а также Союз горожан. Решение о регистрации политиков примут на следующей неделе.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.