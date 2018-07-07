Российская теннистистка Дарья Касатка вышла в 1/8 финала Уимблдона
Она обыграла австралийку Эшли Барти в матче третьего круга. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.
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Она обыграла австралийку Эшли Барти в матче третьего круга. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.
Комментарии1
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abuvgrobu 07 июля 2018 | 15:39
Касатки, оне такия.. :)