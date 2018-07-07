Около восьми тысяч болельщиков пришли сегодня в Фан-зону на Воробьевых горах, чтобы сфотографироваться с Кубком Стэнли
Впрочем, сделать это смогут не все. Кубок привезли в половине второго, а уже через полчаса вывезут из Фан-зоны и отправят на базу команды «Динамо» в Новогорске. Награду, завоеванную Клубом НХЛ «Вашингтон» в Москву привез нападающий и капитан команды Александр Овечкин. В Фан-зону он прибыл сегодня вместе с Кубком в сопровождении охраны.
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