Около восьми тысяч болельщиков пришли сегодня в Фан-зону на Воробьевых горах, чтобы сфотографироваться с Кубком Стэнли

Впрочем, сделать это смогут не все. Кубок привезли в половине второго, а уже через полчаса вывезут из Фан-зоны и отправят на базу команды «Динамо» в Новогорске. Награду, завоеванную Клубом НХЛ «Вашингтон» в Москву привез нападающий и капитан команды Александр Овечкин. В Фан-зону он прибыл сегодня вместе с Кубком в сопровождении охраны.