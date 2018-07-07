В Германии опасаются, что президент США позволит российскому лидеру себя провести во время саммита в Хельсинки
Немецкие СМИ, в частности, цитируют подобные заявления Петера Байера – координатора правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству. Беспокойство в связи с предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Германии выражают многие общественные деятели. Они вспоминают встречу американского президента с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и говорят, что она привела лишь к обещаниям, но не к действиям.
Комментарии5
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abuvgrobu 07 июля 2018 | 15:48
А что это они так о президенте США заботятся ? Самые сердобольные и правильные, что ли ?..
greeg1 07 июля 2018 | 15:49
Всё то, о чём не договорятся президенты, за них сделают системы от которых они делегированы. Тут главное не наболтать лишнего. Впрочем, сдаётся мне, что Вован как тот Герасим, на всё согласен.
kanym 07 июля 2018 | 15:49
Это есть, пиар акция,. вова, мы тебя оденем, готовсь. Разговаривать с брехуном, ВЫ, будете?
zhukovazhan 07 июля 2018 | 15:50
"...к обещаниям, но не к действиям"- уже хорошо, главное "начать".
timwlad78 07 июля 2018 | 15:51
В Германии опасаются, что президент США позволит российскому лидеру себя провести во время саммита в Хельсинки
Немецкие СМИ, в частности, цитируют подобные заявления Петера Байера – координатора правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству. Беспокойство в связи с предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Германии выражают многие общественные деятели. Они вспоминают встречу американского президента с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и говорят, что она привела лишь к обещаниям, но не к действиям.
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Ну да,без диктатуры Гитлера национал-демократам Евросоюза полная хана.
Ох и тряханёт капитализм однако эту дворянскую закостенелую сволочь упырей Старого Света которая только организуя холокост и разорение выдавая это за фашизм капитализма что в реальности была инквизиция правящих упырей и тем самым сохраняла свою власть истребляя конкурентов на банальном грабь награбленное сохраняя статус раб имеющий раба в социальной системе отношений раздувая тем самым религию реваншизма которое вылилось в моббинг и создало громадные проблемы с интеграцией и в экономике.
Так ,что господа в Германии, вас как гитлеров в вашем же логове добивать будут как в 1945 году всё теже войска союзников антигитлеровской коалиции.