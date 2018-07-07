В Германии опасаются, что президент США позволит российскому лидеру себя провести во время саммита в Хельсинки

Немецкие СМИ, в частности, цитируют подобные заявления Петера Байера – координатора правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству. Беспокойство в связи с предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Германии выражают многие общественные деятели. Они вспоминают встречу американского президента с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и говорят, что она привела лишь к обещаниям, но не к действиям.