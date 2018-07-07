В Кемерове задержали пожарного Андрея Бурсина — он первым приехал к горящему торговому центру «Зимняя вишня» в марте
В Кемерове задержали пожарного Андрея Бурсина, который первым приехал к горящему торговому центру «Зимняя вишня» в марте этого года. Руководителя службы пожаротушения обвиняют в том, что он неправильно организовал работу на месте происшествия. Дело в отношении Бурсина расследуется по статье «халатность», — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет. Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте стали 60 человек.
Комментарии3
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igorrrpadlowitchs 07 июля 2018 | 15:43
При нынешних путинских порядках лучше , вообще, на пожар не приезжать!
igorrrpadlowitchs 07 июля 2018 | 15:47
По такой логике, то нужно сажать и его начальников, которые не убедились , что он умеет правильно организовывать тушение и начальников начальников и пучкова и путина, который поставил командовать МЧС всех этих бездарей!
tks 07 июля 2018 | 15:55
Кто первым начинает что-то реальное делать, тот всегда виноват! Как это по-большевистски!