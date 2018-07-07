В Кемерове задержали пожарного Андрея Бурсина, который первым приехал к горящему торговому центру «Зимняя вишня» в марте этого года. Руководителя службы пожаротушения обвиняют в том, что он неправильно организовал работу на месте происшествия. Дело в отношении Бурсина расследуется по статье «халатность», — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет. Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте стали 60 человек.