Голодающий в российской колонии Олег Сенцов чувствует себя нормально

Об этом он написал в письме актрисе Римме Зюбиной. При этом Сенцов отметил, что его самочувствие, цитирую, «не так прекрасно, как это может показаться уполномоченным правозащитникам. Каждый видит то, что хочет видеть», — добавил режиссер. Письмо было отправлено несколько дней назад на 51-й день голодовки. Украинский режиссер голодает уже почти два месяца, требуя освободить в России украинских политзаключенных.