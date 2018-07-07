Голодающий в российской колонии Олег Сенцов чувствует себя нормально
Об этом он написал в письме актрисе Римме Зюбиной. При этом Сенцов отметил, что его самочувствие, цитирую, «не так прекрасно, как это может показаться уполномоченным правозащитникам. Каждый видит то, что хочет видеть», — добавил режиссер. Письмо было отправлено несколько дней назад на 51-й день голодовки. Украинский режиссер голодает уже почти два месяца, требуя освободить в России украинских политзаключенных.
Комментарии6
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lion64__2 07 июля 2018 | 15:42
Как известно, сало и пыво не в счёт. А по другим позициям ничего не ест.
kapitonovih_36 07 июля 2018 | 15:48
ну, каклы особый вид на земле...если что, то могут и в спячку впадать на пару тысяч лет...и даже в виде спор лежать в дерьме миллион лет...а потом появляться с пузиком и сиськами пятого размера...
boldu1n 07 июля 2018 | 15:42
Письмо было отправлено несколько дней назад на 51-й день голодовки. Украинский режиссер голодает уже почти два месяца, требуя освободить в России украинских политзаключенных.
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Сало жрёт "51-й день голодовки" под одеялом это несостоявшийся бомбист-террорист. СВОБОДУ САВЧЕНКО! - FREEEEEE!
abuvgrobu 07 июля 2018 | 15:42
При этом Сенцов отметил, что его самочувствие, цитирую, «не так прекрасно, как это может показаться уполномоченным правозащитникам.
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Ну так нажранную в процессе "голодания" физиономию и лоснящееся пузцо просто так не скроешь - приходится как-то выкручиваться
kit07_12 07 июля 2018 | 15:43
Олег, давай！До конца чемпионата совсем недолго осталось！Испорть Путину праздник, сдохни накануне финала！Ради Украины！
boldu1n 07 июля 2018 | 15:46
kit07_12: Он чё тебе, Нельсон Мандела? Сам подыхай от голода. Он же хохол.