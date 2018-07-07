Касаткина победила Барти и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла австралийку Эшли Барти в матче третьего круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 14 номером. В матче 1⁄ 8 финала Касаткина сыграет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк.

Уимблдон завершится 15 июля, сообщает ТАСС.