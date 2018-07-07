Касаткина победила Барти и вышла в 1/8 финала Уимблдона
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла австралийку Эшли Барти в матче третьего круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на травяных кортах в Лондоне.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 14 номером. В матче 1⁄8 финала Касаткина сыграет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк.
Уимблдон завершится 15 июля, сообщает ТАСС.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт