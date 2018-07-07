В Японии после землетрясения магнитудой шесть объявили угрозу цунами

Почти сразу ее отменили. Однако в стране при правительстве создан кризисный штаб для координирования действий оперативных служб. Эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Тиба.

Подземные толчки продолжались около десяти секунд и ощущались на всей территории Центральной и Северо-Восточной части страны.