В Японии после землетрясения магнитудой шесть объявили угрозу цунами
Почти сразу ее отменили. Однако в стране при правительстве создан кризисный штаб для координирования действий оперативных служб. Эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Тиба.
Подземные толчки продолжались около десяти секунд и ощущались на всей территории Центральной и Северо-Восточной части страны.
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