В Барнауле на митинге против пенсионной реформы участники потребовали отставки правительства. Также на акции, организованной коммунистами, звучали призывы провести всероссийский референдум, посвященный предстоящему повышению пенсионного возраста.

Митинги против пенсионной реформы сегодня также прошли в Магадане и Амурской области.