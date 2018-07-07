В Барнауле на митинге против пенсионной реформы участники потребовали отставки правительства
В Барнауле на митинге против пенсионной реформы участники потребовали отставки правительства. Также на акции, организованной коммунистами, звучали призывы провести всероссийский референдум, посвященный предстоящему повышению пенсионного возраста.
Митинги против пенсионной реформы сегодня также прошли в Магадане и Амурской области.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alex_melnikov Алексей Мельников 07 июля 2018 | 15:14
Правильно. Только так.