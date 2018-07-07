По подозрению в причастности к Свидетелям Иеговы* впервые арестовали женщину

Это произошло в Омске. Анастасию Полякову задержали вместе с мужем. Супружескую пару, по всей вероятности, обвиняют в участии в экстремистской организации, — сообщает проект ОВД-Инфо. Несколько дней назад в Омске и области прошло минимум пять обысков у местных последователей Свидетелей Иеговы.

Весной прошлого года Верховный суд признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны. В июне представители Свидетели Иеговы пожаловались в СПЧ на травлю и преследования в России.

*Свидетелям Иеговы – запрещенная в России террористическая группировка