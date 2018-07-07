По подозрению в причастности к Свидетелям Иеговы* впервые арестовали женщину
Это произошло в Омске. Анастасию Полякову задержали вместе с мужем. Супружескую пару, по всей вероятности, обвиняют в участии в экстремистской организации, — сообщает проект ОВД-Инфо. Несколько дней назад в Омске и области прошло минимум пять обысков у местных последователей Свидетелей Иеговы.
Весной прошлого года Верховный суд признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны. В июне представители Свидетели Иеговы пожаловались в СПЧ на травлю и преследования в России.
*Свидетелям Иеговы – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии7
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dyymm 07 июля 2018 | 15:12
Надеюсь, что когда нибудь и секта РПЦ тоже будет вне закона!
ukraina_biomusor 07 июля 2018 | 15:16
dyymm: А свою иудейскую секту вне закона когда обьявишь !?)))
lumos 07 июля 2018 | 15:19
Террористическая -это мощно... В Третьем рейхе их боялись точно также, но террористами не считали.
golodomor_ze__hohlokost 07 июля 2018 | 15:37
lumos: "В Третьем рейхе их боялись точно также, .."----------А ещё в Третьем рейхе очень боялись евреев.
alexey65 07 июля 2018 | 15:29
Гонения на иеговистов напоминают гонения на первых христиан в Др.Риме.
Только что львам в клетку не бросают.
rampa 07 июля 2018 | 15:39
и какие террористические акты эти запрещенные свидетели совершили?
timwlad78 07 июля 2018 | 15:41
По подозрению в причастности к Свидетелям Иеговы* впервые арестовали женщину
Это произошло в Омске. Анастасию Полякову задержали вместе с мужем. Супружескую пару, по всей вероятности, обвиняют в участии в экстремистской организации, — сообщает проект ОВД-Инфо. Несколько дней назад в Омске и области прошло минимум пять обысков у местных последователей Свидетелей Иеговы.
Весной прошлого года Верховный суд признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны. В июне представители Свидетели Иеговы пожаловались в СПЧ на травлю и преследования в России.
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Свидетили Иеговы это радикальльная неонациская сегта организация проповедуящая спасение для клана избранных и для вступление квмклан избранных надобно проубивать и пограбить как молжно больше людей так как на всех не хватает.
Об этом они прямо говорят пытаясь акциями устрашения загнать в рабство кого либо.
Ну так им в ответ,ну так и ты помереть то можешь по той причине что на всех хватать не станет.
Ну всё как в кино в "Сабиборе" где проявлена борьба за выжевание.
В общем,секта Свидетили Иеговы это секта нацистов использующие слабости других и свою силу с устрашением моральным и физическим.Ублюдки и упыри в этой секте Свидетелей Иеговых.На них оченнь похожи Бабтисты.Конкурируют до прямых схваток между собой.Но Бабтисты подчиняются светским властям ,то есть это банальное ворьё.
А вот свидетили Иеговы это неонацисты боевики в борбеза своё выживание.Ну типа как скенхеды.