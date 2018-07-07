В Москве журналистов не пустили в городскую избирательную комиссию на заседание по регистрации кандидатов в мэры
Об этом проекту ОВД-Инфо рассказал член комиссии с правом совещательного голоса Кирилл Григорьев, который тоже не смог попасть на заседание.
Тем временем, агентства ТАСС и «Интерфакс» передают, что на сегодняшнем заседании Мосгоризбиркома принято решение отказать в регистрации политику Дмитрию Гудкову. Пропустили ли журналистов этих агентств на заседание, неизвестно.
Комментарии3
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abuvgrobu 07 июля 2018 | 15:14
рассказал член комиссии стран совещательного голоса Кирилл Григорьев
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А что это за член такой ? Блатной ? В законе ?
virgenu 07 июля 2018 | 15:38
Всё логично, напёрсточники не пустили свидетелей преступления на свою сходку. Жрите, что подают, граждане россияне!
nns33 07 июля 2018 | 15:53
Если боятся гласности,значит есть ,что скрывать. И это выборы ? Это демократия? Полный беспредел!