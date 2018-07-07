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15:00, 07 июля 2018

В Москве журналистов не пустили в городскую избирательную комиссию на заседание по регистрации кандидатов в мэры

Об этом проекту ОВД-Инфо рассказал член комиссии с правом совещательного голоса Кирилл Григорьев, который тоже не смог попасть на заседание.

Тем временем, агентства ТАСС и «Интерфакс» передают, что на сегодняшнем заседании Мосгоризбиркома принято решение отказать в регистрации политику Дмитрию Гудкову. Пропустили ли журналистов этих агентств на заседание, неизвестно.

Комментарии

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abuvgrobu 07 июля 2018 | 15:14

рассказал член комиссии стран совещательного голоса Кирилл Григорьев
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А что это за член такой ? Блатной ? В законе ?

virgenu 07 июля 2018 | 15:38

Всё логично, напёрсточники не пустили свидетелей преступления на свою сходку. Жрите, что подают, граждане россияне!

nns33 07 июля 2018 | 15:53

Если боятся гласности,значит есть ,что скрывать. И это выборы ? Это демократия? Полный беспредел!

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