В Москве журналистов не пустили в городскую избирательную комиссию на заседание по регистрации кандидатов в мэры

Об этом проекту ОВД-Инфо рассказал член комиссии с правом совещательного голоса Кирилл Григорьев, который тоже не смог попасть на заседание.

Тем временем, агентства ТАСС и «Интерфакс» передают, что на сегодняшнем заседании Мосгоризбиркома принято решение отказать в регистрации политику Дмитрию Гудкову. Пропустили ли журналистов этих агентств на заседание, неизвестно.