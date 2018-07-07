Наводнение, которое произошло перед сегодняшним матчем Россия-Хорватия в Сочи, может сыграть на руку нашей команде
Наводнение, которое произошло перед сегодняшним матчем Россия-Хорватия в Сочи, может сыграть на руку нашей команде. Об этом в прогнозе на предстоящую встречу сказал на своем ЮТьюб-канале спортивный журналист Василий Уткин.
Встреча ¼ финала чемпионата мира по футболу Россия – Хорватия начнется в Сочи в девять вечера.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kompricikos 07 июля 2018 | 15:19
так оно и задумано было ,все по плану
kuznetsov5lavik 07 июля 2018 | 15:22
Вася Уткин - дэбил?
venezianez49 07 июля 2018 | 15:22
То есть, Путин применил климатическое оружие, что ли ?
golodomor_ze__hohlokost 07 июля 2018 | 15:22
Кровавый мордор ради победы путинской сборной пойдёт на всё: наводнения, землетрясения, эпидемии собачьей чумки.
gvzdk 07 июля 2018 | 15:24
Люблю читать Эхо, но как же оно тухло пишет про спорт! Ну вот что это за новость?....
sborisych 07 июля 2018 | 15:32
gvzdk:
Это не совсем "новость". Это опубликовано на Эхе 11:02 , 07 июля 2018, в конце его комментария "Триумф Бельгии"- https://echo.msk.ru/blog/utkin_n/2235934-echo/
dimka75 07 июля 2018 | 15:26
всё правильно написал
мокрое поле - тяжёлое поле - сложнее бегать - проще стоять (автобус)
sborisych 07 июля 2018 | 15:28
Не транслируйте, недоговаривая. Полуправда- это ложь... Вася не нагнетал пЫтреАтический ад. Он сказал и про существующую иную точку зрения- "чем хуже поле, чем сложнее условия- тем более явственно проявляется мастерство"...
boldu1n 07 июля 2018 | 15:28
За окошком дождь и град - это Путин виноват патамушта махлюет...
abuvgrobu 07 июля 2018 | 15:29
Лично Путин шаманил и непогоду вызывал: " Дожди, холода, дескать, сюда, сюда ! Помоги, мол, нам кривда-бабушка.." А Медведев и приближенные воду вёдрами таскали ночью.. На всякий случа.
sborisych 07 июля 2018 | 15:40
abuvgrobu:
Не о том речь. Да и с чего бы у Путина и Медведевым что-то получилось.. У них и запланированное- то за много лет "до"- нихрена не получается.. А тут, типа "вдруг"- ведь и не чаяли счастия такогА.. А кто-то когда-то изрёк- "вдруг бывает только пук".. И
kanym 07 июля 2018 | 15:32
Наконец-то, когда эту не докоманду оденут? Тренеру, хероя, мячепенальникам бабла, которого у них и так немерено. Что, страна, довольна? ИДИОТЫ! Проздравляю!!!
don_ballon 07 июля 2018 | 15:33
Уткин сказал несколько иначе: есть мнение, что плохое поле помогает менее классной команде. Есть также мнение, что на плохом поле решает уровень мастерства, а против нас играют Ракитич, Модрич, Манджукич... Примерно так. Я очень удивлюсь, если арбитры ФИФА разрешат 1/4 финала на "огороде". На российском ЧМ уже были испытания дикой жарой, промозглым холодом, тенперь вот тропическим ливнем... Не хватает мороза на финале...
yuliana0109 07 июля 2018 | 15:42
don_ballon: Мороз в Москве организуют, когда будут гнать Наполеоновскую Францию и праздновать истЕрическую победу.
kanym 07 июля 2018 | 15:36
Мне лично по, что они сказали, Хорваты оденут рашку, проблемы есть?