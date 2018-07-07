Наводнение, которое произошло перед сегодняшним матчем Россия-Хорватия в Сочи, может сыграть на руку нашей команде. Об этом в прогнозе на предстоящую встречу сказал на своем ЮТьюб-канале спортивный журналист Василий Уткин.

Встреча ¼ финала чемпионата мира по футболу Россия – Хорватия начнется в Сочи в девять вечера.