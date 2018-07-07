В Москве британского болельщика опоили снотворным, а затем ограбили в одном из столичных такси

По информации источника агентства «Интерфакс», пострадавший – спортивный журналист и должен освещать ход мирового первенства по футболу в России.

Криминальный инцидент с 44-летним британцем произошел накануне – мужчина лишился телефона, банковских карт и одной тысячи фунтов. Взяв ночью такси в самом центре столицы, у Большого театра, гость нашей страны, видимо был удивлен предложенному кофе. По информации «Интерфакса», согласие подданного британской короны на чашечку бодрящего напитка обернулось потерей сознания и сменой локации. Очнулся он уже у метро «Динамо». Пришлось обращаться к врачам и писать заявление об ограблении в полицию. Осталась ли у горемыки возможность посетить ключевой для его сборной матч, не уточняется.

Это далеко не первое и не самое большое ограбление иностранцев за время проведения чемпионата. На старте чемпионата дорогих гаджетов, билетов на матчи и ценных вещей на сумму почти в миллион рублей лишился гость из Китая, а в конце июня 50-летний немец очнулся без памяти, денег и телефона в поселки Шушары под Петербургом. Недосчитался своих ценностей в гостиничном номере и колумбийский певец Малума. Кстати, полицейские отчитались еще и о выявлении приехавших на турнир карманников-иностранцев из Латинской Америки.

Ранее замглавы МВД Игорь Зубов высказал мнение о том, что проводимый в России чемпионат мира по футболу войдет в историю как один из самых безопасных.