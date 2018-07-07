В Москве британского болельщика опоили снотворным, а затем ограбили в одном из столичных такси
По информации источника агентства «Интерфакс», пострадавший – спортивный журналист и должен освещать ход мирового первенства по футболу в России.
Криминальный инцидент с 44-летним британцем произошел накануне – мужчина лишился телефона, банковских карт и одной тысячи фунтов. Взяв ночью такси в самом центре столицы, у Большого театра, гость нашей страны, видимо был удивлен предложенному кофе. По информации «Интерфакса», согласие подданного британской короны на чашечку бодрящего напитка обернулось потерей сознания и сменой локации. Очнулся он уже у метро «Динамо». Пришлось обращаться к врачам и писать заявление об ограблении в полицию. Осталась ли у горемыки возможность посетить ключевой для его сборной матч, не уточняется.
Это далеко не первое и не самое большое ограбление иностранцев за время проведения чемпионата. На старте чемпионата дорогих гаджетов, билетов на матчи и ценных вещей на сумму почти в миллион рублей лишился гость из Китая, а в конце июня 50-летний немец очнулся без памяти, денег и телефона в поселки Шушары под Петербургом. Недосчитался своих ценностей в гостиничном номере и колумбийский певец Малума. Кстати, полицейские отчитались еще и о выявлении приехавших на турнир карманников-иностранцев из Латинской Америки.
Ранее замглавы МВД Игорь Зубов высказал мнение о том, что проводимый в России чемпионат мира по футболу войдет в историю как один из самых безопасных.
Комментарии20
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mikhail_spb_ 07 июля 2018 | 15:09
Изнеженный английский организм не смог противостоять кофе "руссиано"?
mozhem_povtorit 07 июля 2018 | 15:14
mikhail_spb_: Нэт, нэ смог!
tvitov66 07 июля 2018 | 15:53
Это ещё поБожески - в лондОне его бы отравили полонием, а в солсбЕри новичком
mmm_333 07 июля 2018 | 15:30
Портянки в восторге!
"МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!"
testmeter 07 июля 2018 | 15:37
mmm_333: Это Пабеда Вяликого Российского народа над мелкобританией!!!
liquidsky__ 07 июля 2018 | 15:47
testmeter: Мелкобриташке верить на слово нельзя, пусть докажет. Такая у его страны репутация уже.
neyexo 07 июля 2018 | 15:11
provocatzia
(10 дней ... , Дж. Рид)
boldu1n 07 июля 2018 | 15:14
Взяв ночью такси в самом центре столицы, у Большого театра, гость нашей страны, видимо был удивлен предложенному кофе.
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Кофе было "Новичком". К бабке Терезе не ходи...хайли-лайки...
koleg197 07 июля 2018 | 15:15
а могли и новичком напоить
tvitov66 07 июля 2018 | 15:56
koleg197: дык Москва-же, не Англия какаяныть ... там вона полонием живых людей травят!
ansata 07 июля 2018 | 15:16
Хорошо, что жив остался.
kaplan911 07 июля 2018 | 15:17
Ватный патриёт, сто пудов.
Хорошо, что не отравили полонием или "новичком".
boldu1n 07 июля 2018 | 15:24
kaplan911: Махли и боярышником по роже..
don_ballon 07 июля 2018 | 15:20
Правительство Её Величества предупреждало.
fresh_breeze 07 июля 2018 | 15:26
"гость нашей страны, видимо был удивлен предложенному кофе"
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Сперва всех британцев, собравшихся в Россию на ЧМ, стращали ужасами, исходящими от русских, что привело к отказу многих от поездки.
А потом вот оказывается, что нашлись-таки смельчаки, которые не только поехали в страну гуляющих по проспектам медведей, но и с незнакомых рук готовые пить-есть предложенное.
Больше похоже на провокацию, чтобы оправдать страшилки Лондона о нашей стране, раз уж чемпионат близится к завершению, а никаких ЧП с подданными Её Величества в России не случилось.
testmeter 07 июля 2018 | 15:39
fresh_breeze: Хохлы подстроили, не иначе. Во главе с Зоряном, Шкиряком и Бабченко. Визитку Яроша уже в СК РФ нашли?
yralez 07 июля 2018 | 15:27
Везет им....на Новичок и полоний не нарвались.
Грабят пока не чекисты.
spitac 07 июля 2018 | 15:38
А президент так надеялся, что иностранные гости будут "разрушать стереотипы"...
j_partizan 07 июля 2018 | 15:39
был удивлен предложенному кофе
___________
Такое вот у нас кавказское гостеприимство.
Хорошо, что в рабство не увезли.
piter_ug 07 июля 2018 | 15:52
Ехал в Россию, а приехал в Роиссю Вперде.