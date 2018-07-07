Мощное землетрясение произошло в Японии, объявлена угроза цунами
Магнитуда землетрясения на данный момент не сообщается, сообщает ТАСС.
Национальное метеорологическое управление страны объявило угрозу цунами. Людей призывают принять меры безопасности — спрятаться под стол и беречь голову.
Комментарии7
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timudjin 07 июля 2018 | 14:40
Убийство Христа тяжелейшее по последствиям преступление. Япония потонет, но не только Япония получит. Боятся якобы мести террористов, а надо боятся закона кармы и гнева Богов...
mystar 07 июля 2018 | 14:48
timudjin: Вам бы к доктору.
timudjin 07 июля 2018 | 14:55
mystar: Со мной то хрен с ним. А ситуацию то это не изменит... Наблюдай дальше, всё будет хорошо)
velbkeirf1 07 июля 2018 | 14:52
timudjin: ты о чем голубчик о Фокусиме или о казни аум синреке шо случилось то?
polsan 07 июля 2018 | 14:53
timudjin: что ж Вы такой неуравновешенный и злой, сердобольный йог из Воркуты! ))
timudjin 07 июля 2018 | 14:58
polsan: Не верь чугунному истукану.
ghazaryan_s 07 июля 2018 | 14:58
От цунами - под стол?