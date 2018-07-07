Самолет МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС
Самолет МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС. Пилоту удалось катапультироваться. Катастрофа произошла над полем, недалеко от базы.
При ударе о землю самолет взорвался.
Комментарии4
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mystar 07 июля 2018 | 14:44
Нафиг оне его из музея вытащили?
gordy 07 июля 2018 | 14:56
"Самолет МиГ-21 разбился во время показательного полета"
Плохо показал себя?
ukraina_biomusor 07 июля 2018 | 14:46
Ну после ремонта в хохляндии удивительно что он ваще взлетел !)
sborisych 07 июля 2018 | 15:00
Как я понимаю, они производились 1959-1985г.г., т.е. 33 года тому как, с производства сняты. А в СССР сняты с вооружения годом позже. Пилот жив, и ладно. Хотя он, конечно и потенциальный друг..