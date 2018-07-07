Хоккеист Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в Фан-зоне чемпионата мира по футболу в Москве
Хоккеист Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в Фан-зоне чемпионата мира по футболу в Москве. Как сообщает агентство ТАСС, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» прибыл на Воробьевы горы в сопровождении охраны, установил Кубок на постамент болельщикам, которых в очереди оказалось несколько тысяч, разрешают подойти к Кубку, дотронуться до него, а потом поздороваться с Овечкиным. Как напоминает агентство, именно по инициативе этого хоккеиста главный трофей, завоеванный клубом «Вашингтон», привезли в Москву.
В Фан-зоне Кубок пробудет до четырех часов дня, после чего его отвезут на базу московского «Динамо» в Новогорске. Овечкин – воспитанник местной школы. На базе Кубок будет выставлен на обозрение для болельщиков.
Комментарии3
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kamen_12 07 июля 2018 | 14:46
Россия вперёд! В футболе и хоккее! Хохлотролли отдыхают!
yralez 07 июля 2018 | 14:55
Не попросили его удалиться со своим кубком.......мягко говоря?
И в мягкое место .
Мало ли......хотя и сборище дебилов.......но вдруг.
nikolaitschi 07 июля 2018 | 15:04
Будут стараться, их тоже могут взять поиграть в настоящий футбол!