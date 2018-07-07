Хоккеист Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в Фан-зоне чемпионата мира по футболу в Москве. Как сообщает агентство ТАСС, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» прибыл на Воробьевы горы в сопровождении охраны, установил Кубок на постамент болельщикам, которых в очереди оказалось несколько тысяч, разрешают подойти к Кубку, дотронуться до него, а потом поздороваться с Овечкиным. Как напоминает агентство, именно по инициативе этого хоккеиста главный трофей, завоеванный клубом «Вашингтон», привезли в Москву.

В Фан-зоне Кубок пробудет до четырех часов дня, после чего его отвезут на базу московского «Динамо» в Новогорске. Овечкин – воспитанник местной школы. На базе Кубок будет выставлен на обозрение для болельщиков.