Бесплатные автобусы-шаттлы будут возить сегодня болельщиков от новой Фан-зоны у стадиона «Спартак» до метро. Причем, перевозить фанатов будут только в одном направлении – в сторону подземки. До Фан-зоны болельщикам придется добираться пешком. Автобусы будут курсировать с шести вечера до трех часов ночи, сообщает агентство ТАСС.

Фан-зона у стадиона «Спартак» сегодня работает первый день. Ее открыли к предстоящему вечером матчу четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии.