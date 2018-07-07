В Москве обокрали в такси гражданина Великобритании
В Москве обокрали в такси гражданина Великобритании. Ночью во время поездки ему предложили кофе. После употребления напитка британский подданный потерял сознание, а когда очнулся, — обнаружил, что нет его вещей.
Пострадавший прежде всего обратился к медикам. Затем приехала полиция. Возбуждено уголовное дело о краже. Полиция ищет водителя такси.
Комментарии11
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chubazzl 07 июля 2018 | 14:43
Таксист стопудов чернопопый
haldey 07 июля 2018 | 14:56
chubazzl: Нет, таксист - либерал))) Надо обгадить мундиаль, вот и обгадил. Зачет, принимайте в свои ряды))) Такситобесие))) Первое голубенькое такси)))
liquidsky__ 07 июля 2018 | 14:58
haldey: Мелкобриташке верить на слово нельзя, пусть докажет. Такая у его страны репутация уже.
viniqi 07 июля 2018 | 15:03
haldey: Ублюдок-пополиз-холуй,что в другое время таксисты в путираше не обкрадывают своих клиентов???
vikwlad 07 июля 2018 | 15:08
Отравлять "Новичком" не рискнули. Отравили кофе. Англичанам в России надо быть осторожнее.
vikwlad 07 июля 2018 | 15:10
vikwlad:
"Возбуждено уголовное дело о краже."
А почему не возбудили второе уголовное дело - об отравлении человека?
velbkeirf1 07 июля 2018 | 14:44
Да не, это таксист спёр! Точно таксист! Мне его рожа сразу не понравилась
boseal 07 июля 2018 | 14:46
А что прямо в такси кофе машина была или ему все таки из термоса плеснули? Такси было частным? Если да, то все понятно - гражданин Великобритании типичный "лох", который скорее всего и у себя на родине попадает в подобные передряги.
abuvgrobu 07 июля 2018 | 14:52
Ну, головой-то всё же иногда думать нужно, прежде, чем в другой стране, в каком-то малопонятном "такси" что-то пить или есть.. Или они до того наивны что считали, будто бы их здесь все и на самом деле ждали для лобызаний и объяснений в вечной любви ?!
y20160414 07 июля 2018 | 14:56
Где именно он очнулся, если не секрет? Неужели в том же самом такси? И куда приехала полиция, к медикам, штоле?
efilika 07 июля 2018 | 15:10
Есть те, которые не обращаются. А просто в шоке пребывают. Надеялись, что тут спокойно. а получили хуже, чем дома. Но и в полицию не обращаются.