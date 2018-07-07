В Москве обокрали в такси гражданина Великобритании. Ночью во время поездки ему предложили кофе. После употребления напитка британский подданный потерял сознание, а когда очнулся, — обнаружил, что нет его вещей.

Пострадавший прежде всего обратился к медикам. Затем приехала полиция. Возбуждено уголовное дело о краже. Полиция ищет водителя такси.